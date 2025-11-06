Llega a un histórico local de Granada PrimaPrix, la tienda que vende «grandes marcas a precio de outlet»

PrimaPrix, la tienda que ofrece productos de marcas a precio de outlet, con descuentos de hasta el 60%, llega a Granada. Esta cadena, que cuenta ... con casi 300 establecimientos repartidos por Europa, se caracteriza por vender precios de grandes marcas con grandes rebajas. Iniciaron su andadura en Madrid hace 10 años y ahora, a finales de noviembre, abrirán su primera tienda en Granada.

El establecimiento en cuestión estará en el número 74 del Camino de Ronda, justo en la esquina con la calle Recogidas, y abrirá por primera vez sus puertas al público el próximo 27 de noviembre. De hecho, ya se pueden ver los letreros de la tienda en la fachada del local que ocuparán, así como información sobre su fecha de apertura.

Según explican, su nueva tienda de Granada estará llena de «cosas chulas» y ofrecerán «súper marcas, buena música, un trato increíble y mucho ahorro». Para poder ofrecer esos precios tan bajos, trabajan de una forma muy concreta: buscan los excedentes de grandes marcas internacionales que han quedado por promociones de Navidad, verano u otros eventos ya pasados y se hacen con ellos a un precio más bajo.

De este modo, viajan por toda Europa para «cazar» esas oportunidades y permitir a sus clientes que disfruten de productos de marcas de prestigio a precios «de outlet». Y no ofrecen cualquier tipo de productos, únicamente trabajan con primeras marcas internacionales o productos que hayan sido «muy exitosos» en su país de origen.

Todavía no se conoce más sobre la inauguración de PrimaPrix en Granada, más allá de que esta tendrá lugar el próximo jueves 27 de noviembre. Eso sí, tal y como puede verse en el escaparate de la tienda, la cadena anuncia promociones especiales como vino de regalo para sus primeros clientes.