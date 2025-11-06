Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Fachada de la tienda, que estará disponible a finales de noviembre. Ideal

Llega a un histórico local de Granada PrimaPrix, la tienda que vende «grandes marcas a precio de outlet»

Abrirán por primera vez en la ciudad el día 27 de noviembre en el número 74 del Camino de Ronda, justo en la esquina con la calle Recogidas

Alberto Flores

Alberto Flores

Granada

Jueves, 6 de noviembre 2025, 12:59

Comenta

PrimaPrix, la tienda que ofrece productos de marcas a precio de outlet, con descuentos de hasta el 60%, llega a Granada. Esta cadena, que cuenta ... con casi 300 establecimientos repartidos por Europa, se caracteriza por vender precios de grandes marcas con grandes rebajas. Iniciaron su andadura en Madrid hace 10 años y ahora, a finales de noviembre, abrirán su primera tienda en Granada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Llamé a mi hijo y me dijo que ya volvía, fue lo último que supe de él antes de morir»
  2. 2 Alerta por lluvia, tormentas y posibles tornados en Granada: desde qué hora y en qué zonas
  3. 3 El juzgado levanta el secreto de sumario de las oposiciones de Policía Local, donde hay 43 investigados
  4. 4

    La fábrica de campanas de cocina de Pulianas prepara su cierre con 49 despidos
  5. 5 Una de las encinas de mayor tamaño de Andalucía se encuentra en un pueblo de Granada
  6. 6 Roban una grúa para llevarse coches aparcados en las puertas de talleres de Granada
  7. 7

    «Son inútiles, quieren hacerlo tan extremadamente bien...»
  8. 8

    Una baby shower en el consultorio de Darro convocada por sus okupas
  9. 9 La pastelería de Granada que crea dulces artesanos para diabéticos: «Nos lo agradecen mucho»
  10. 10 Oferta de trabajo múltiple en Granada para trabajar en la nueva tienda del Nevada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Llega a un histórico local de Granada PrimaPrix, la tienda que vende «grandes marcas a precio de outlet»

Llega a un histórico local de Granada PrimaPrix, la tienda que vende «grandes marcas a precio de outlet»