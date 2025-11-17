Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Nieve en Granada capital. Ideal

Llega el frío ártico a Granada con posibles nevadas en la capital este día

Si se cumplen los pronósticos de la Aemet, la cota de nieve bajará hasta los 700 metros el viernes, por lo que podrían darse nevadas en multitud de municipios

Alberto Flores

Alberto Flores

Granada

Lunes, 17 de noviembre 2025, 11:46

El invierno llega por adelantado a Granada. Pese a estar todavía a mitad del mes de noviembre, esta semana los termómetros granadinos bajarán de los ... 0 grados. Y no solo eso, si se cumplen los pronósticos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la cota de nieve se situaría el viernes en los 700 metros, por lo que podrían darse nevadas en Granada capital y varios municipios del Área Metropolitana.

