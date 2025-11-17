Llega el frío ártico a Granada con posibles nevadas en la capital este día

El invierno llega por adelantado a Granada. Pese a estar todavía a mitad del mes de noviembre, esta semana los termómetros granadinos bajarán de los ... 0 grados. Y no solo eso, si se cumplen los pronósticos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la cota de nieve se situaría el viernes en los 700 metros, por lo que podrían darse nevadas en Granada capital y varios municipios del Área Metropolitana.

Esta situación, que obligará a los granadinos a sacar los abrigos del armario, se debe a una irrupción de aire ártico marítimo, lo que traerá a nuestro territorio un ambiente plenamente invernal. Desde mañana se podrá notar una bajada de las temperaturas, quedando las máximas alrededor de los 16 grados y las mínimas aproximadamente en los cinco. Eso sí, no se esperan nuevas lluvias a partir del martes.

Conforme avancen los días el frío irá a más. El miércoles no habrá grandes cambios, pero el jueves las mínimas bajarán hasta los tres grados y las máximas superarán por poco los 10. Ese día la cota de nieve será ya bastante baja, quedándose en la provincia de Granada en los 1.300 metros y pudiéndose dar algunas nevadas por la noche.

Ampliar Pronóstico meteorológico de la Aemet para la madrugada del viernes. Ideal

Pero será el viernes el día en el que Granada podría amanecer teñida de blanco. Según los modelos de la Aemet, si no hay cambios durante los próximos días la cota de nieve bajaría hasta los 700 metros. De este modo, podría nevar en numerosos puntos de la provincia, incluida Granada capital. Eso sí, la probabilidad de precipitaciones es baja y si estas no se dan no habrá nevadas.

Temperaturas bajo cero

La madrugada del viernes será bastante fría, al igual que todo el día: las mínimas llegarán a situarse en los -1 grados, con máximas de alrededor a 10 grados. Una situación que volverá a repetirse durante el sábado y que dará lugar a amplias heladas en diferentes puntos del territorio granadino. A partir del domingo la irrupción de aire ártico comenzará a remitir y las temperaturas ascenderán poco a poco hasta situarse en valores más comunes para esta época del año.