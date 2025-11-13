Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

«Llamo a mis hijos para que se encierren, temo que vaya a buscarles»

Víctimas de violencia machistan explican a IDEAL cómo viven tanto las alarmas como los fallos en las pulseras localizadoras

Pilar García-Trevijano

Pilar García-Trevijano

Granada

Jueves, 13 de noviembre 2025, 00:31

Comenta

Víctimas de violencia de género de la provincia explican a IDEAL qué les supuso recibir el aviso y como vivieron la incidencia en este nuevo ... fallo de las pulseras localizadoras. «Cuando pasó, llamé a la Guardia Civil. Me daba miedo de que se me pudiera acercar y el dispositivo no lo detectara», resume una de las afectadas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un funcionario sobre la paga extra de Navidad de los pensionistas: «Será suficiente cobrar un día, solo un día»
  2. 2 La borrasca Claudia amenaza a Granada con lluvia, frío y nieve en solo 24 horas
  3. 3 La Diputación de Granada se sale de la Mesa del Aeropuerto
  4. 4 Sorprenden en pleno centro a cinco hombres con dos coches cargados de marihuana, armas y dinero
  5. 5 Una fallecida y un herido tras caer su vehículo por un barranco de Albondón
  6. 6 El hotel de Granada que ha sido reconocido como el más lujoso de España
  7. 7 Pedro Sánchez cita la supresión de un FP de Montefrío para criticar la política educativa del PP
  8. 8 Alcampo rompe el mercado con un descuento en su aceite de oliva virgen extra de La Masía
  9. 9 Esta noche cortan la A-92G en Bobadilla para instalar el hormigonado del gran viaducto de la GR-43
  10. 10 Chicote busca en Granada las mejores habas con jamón de España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal «Llamo a mis hijos para que se encierren, temo que vaya a buscarles»

«Llamo a mis hijos para que se encierren, temo que vaya a buscarles»