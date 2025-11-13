«Llamo a mis hijos para que se encierren, temo que vaya a buscarles»

Víctimas de violencia de género de la provincia explican a IDEAL qué les supuso recibir el aviso y como vivieron la incidencia en este nuevo ... fallo de las pulseras localizadoras. «Cuando pasó, llamé a la Guardia Civil. Me daba miedo de que se me pudiera acercar y el dispositivo no lo detectara», resume una de las afectadas.

«Empezó a saltarme un aviso de que el dispositivo no tenía señal. Hablé con cometa y me dijeron que se había caído el sistema. Me habían mandado el mismo aviso que a todas las mujeres. Lógicamente, esta advertencia no se la habían mandado a ellos para que no supieran que los dispositivos estaban dando fallos», explica una mujer. «Aseguraron que a lo largo del día se arreglaría y por la tarde ya dejó de pitarme la incidencia», añade. A primera hora de la mañana de ayer volvió a llamar Cometa para garantizar que el dispositivo funcionaba adecuadamente. «A mí me dicen siempre que ya se ha activado todo el protocolo y yo creo que la mitad de las veces no se activa ningún protocolo. Las autoridades policiales no pueden estar pendientes de todas las víctimas», apunta una afectada. La misma mujer explica que cada vez que se produce una incidencia piensa mayoritariamente en el malestar que esto provoca en sus hijos. «Es en lo primero que pienso y les llamo para decirles, lógicamente, que se encierren y extremen las medidas porque el miedo que me da es que mi expareja vaya a buscarles»,

Por último, critica los fallos en los informes de Cometa y el uso que hacen los agresores de estos vacíos. Hasta hace poco, cuando se producía una incidencia o un quebrantamiento de la orden de alejamiento el servicio remitía al juzgado informes que no estaban firmados por los técnicos y dificultaba la citación y la resolución de los casos.