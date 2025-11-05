Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Mabel, madre de Luis, en el salón de su casa S. M

«Llamé a mi hijo y me dijo que ya volvía, fue lo último que supe de él antes de morir»

La madre de Luis, el menor fallecido en Huétor Tájar el domingo, se puso en contacto con él para saber dónde estaba

Sandra Martínez

Sandra Martínez

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 00:40

Comenta

La madre de Luis, el niño que murió este domingo tras ser atropellado en Huétor Tájar, aún habla en presente de su hijo. «Es un ... chico muy alegre, con notas excelente», dice. Se le corta la voz, pero continúa el relato sin apenas detenerse. Dirige la mirada al altar que se ha improvisado en su comedor para honrar la memoria de Luis, de solo once años, porque es así como despiden a las personas fallecidas en su país de origen, Bolivia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El menor de Albuñol recibió tres puñaladas con un cuchillo en el instituto
  2. 2

    «Nadie se lo podía creer, son niños buenos que nunca se meten en peleas»
  3. 3 El menor acuchillado en una clase y su agresor eran «amigos sin antecedentes de mala conducta»
  4. 4 Un frente frío trae lluvia y tormentas a Granada en 24 horas: estos serán sus efectos
  5. 5 Estas son las mejores croquetas de Granada: «Son como las de mi abuela y mi madre»
  6. 6 Reaparece en televisión Osel Hita, el lama de Granada
  7. 7 Primera subida de la gasolina antes de que se disparen los precios con la nueva regulación europea
  8. 8

    Disparan con perdigones a un taxi de madrugada en la Chana
  9. 9 Alcampo incluye un aceite de oliva virgen extra andaluz en su promoción con 50 euros de descuento
  10. 10 Tomás Olivo, dueño del Nevada y del Serrallo Plaza, en la lista de los más ricos de España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal «Llamé a mi hijo y me dijo que ya volvía, fue lo último que supe de él antes de morir»

«Llamé a mi hijo y me dijo que ya volvía, fue lo último que supe de él antes de morir»