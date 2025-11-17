Licitan el estudio arqueológico de la Casa Ágreda

La recuperación de Casa Ágreda, uno de los palacios históricos del Albaicín, está un poco más cerca después de que el Ayuntamiento de Granada haya ... licitado el estudio arqueológico del edificio. El trámite es uno de los pasos necesarios a dar antes de que los operarios puedan ponerse manos a la obra con la rehabilitación del inmueble, que tendrá un uso cultural en el futuro.

Según detalló este lunes el edil de Urbanismo, Enrique Catalina, la concejalía sigue avanzando en la puesta en marcha de la reforma del edificio. Solo en este último mes, Contratación ha adjudicado el contrato de seguridad y ha licitado el informe arqueológico, dos trámites que anteceden a la obra.

El área ya informó en octubre que la intención era acelerar el proceso e iniciar la reforma lo antes posible. Previamente, en julio pasado, la concejalía también dio luz verde a la dotación de 2,2 millones de euros para llevar a cabo la transformación del inmueble en un centro cultural, una labor que arrancaría por la parte del palacete que antaño acogió un centro educativo.

El objetivo del Ayuntamiento es seguir los pasos marcados en el mandato anterior, cuando BOV Studio ganó el concurso de ideas lanzado para renovar el palacete, que fue construido en el siglo XVI. Los creadores del proyecto vencieron con una propuesta denominada 'La reconquista' que planteaba diseñar un centro cultural sobre los más de 1.600 metros cuadrados disponibles que tiene el inmueble.

Aquel proyecto planteaba dividir el espacio en tres zonas diferenciadas que contasen un relato distinto sobre el barrio: el primero debía contar la historia de la propia casa, el segundo desvelaba la naturaleza del barrio y su relación con la ciudad y el tercero, que aprovechaba las zonas contemporáneas del inmueble, se habilitaba para exponer una colección artística que decidiese el Consistorio. Al margen, se habilitaban zonas para albergar eventos, charlas o muestras.

El verano pasado, el Consistorio ya aclaró que la obra necesaria para poner en marcha las instalaciones se acometerán por fases, dado el alto coste del proyecto de rehabilitación. La previsión ahora sigue siendo que, una vez se culmine el informe arqueológico, puedan avanzarse en la reforma.