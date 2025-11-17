Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Interior de la Casa Ágreda en el proyecto de BOV Studio. IDEAL

Licitan el estudio arqueológico de la Casa Ágreda

El trámite es uno de los pasos necesarios previo a la rehabilitación del histórico inmueble

Pablo Rodríguez

Pablo Rodríguez

Granada

Lunes, 17 de noviembre 2025, 18:00

La recuperación de Casa Ágreda, uno de los palacios históricos del Albaicín, está un poco más cerca después de que el Ayuntamiento de Granada haya ... licitado el estudio arqueológico del edificio. El trámite es uno de los pasos necesarios a dar antes de que los operarios puedan ponerse manos a la obra con la rehabilitación del inmueble, que tendrá un uso cultural en el futuro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

