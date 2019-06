La Presidenta de Adif anuncia que se va a licitar un pequeño tramo de la Variante de Loja El AVE inaugural llegando a Granada / Ideal Tras licitar este tramo se programarán las obras y se desarrollarán los planes de trabajo ELENA QUIRANTES Granada Martes, 25 junio 2019, 14:26

La presidenta de Adif, Isabel Pardo, ha indicado durante la inauguración del AVE de Granada que se va a licitar un pequeño tramo de la Variante de Loja. La principal razón para poner en marcha las obras es la próxima caducidad de la Declaración de Impacto Ambiental, cuya validez termina en diciembre de este año. Señala Pardo que «el objeto de Adif es no dejar que ninguna Declaración de Impacto Ambiental caduque porque luego hay que volver a iniciar los estudios informativos con las nuevas exigencias de las directivas» lo que, según ella, supondría entrar «en una incertidumbre tremenda».

Señala Pardo que tras licitar este tramo, se programarán las obras y se desarrollarán los planes de trabajo a partir de la estrategia indicativa señalada por el Ministerio de Fomento.

El soterramiento del AVE en Granada, sin confimación

En cuanto al soterramiento del tren a su paso por Granada indica Isabel Pardo que en este momento está en ejecución el estudio informativo contratado por el Ministerio de Fomento, y que Adif no puede entrar en el proceso para redactar los proyectos constructivos hasta que éste no se apruebe. Señala Pardo que no puede aclarar nada sobre el soterramiento ya que «no están en esa fase y no tenemos competencias en estudios informativos».