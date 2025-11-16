Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Juan Jesús Gea, Juan Carlos Carrión, Antonio Hernández Carrillo y Mario Picazo, bajo la modesta cruz que preside la entrada de la parroquia Sagrada Familia del barrio de Cartuja, en el corazón del distrito Norte de Granada. Blanca Rodríguez
Barrios de Granada

La leyenda de los curas rojos de la zona Norte

El reciente fallecimiento de Julio Rodríguez Maldonado, arcipreste de Almanjáyar, descubre el trabajo humilde pero valiosísimo de las parroquias en estos barrios de Granada

Javier F. Barrera

Granada

Domingo, 16 de noviembre 2025, 23:37

Hijos de la pobreza, discípulos de Jesús, trabajan a diario con los Evangelios en la mano. Sin sotanas ni 'clergyman' –el traje negro con alzacuellos ... blanco tan del gusto de otras tendencias católicas–, apenas lucen unas crucecitas de madera en un cordón que les cuelga del cuello. Se llaman Antonio, Juan Carlos, Juan Jesús yMario, y son párrocos en la zona cero de la pobreza de la ciudad de la Alhambra, en barrios como Cartuja, Almanjáyar, Joaquina Eguaras, La Paz y La Chana.

