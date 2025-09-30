La Ley de Segunda Oportunidad, un recurso jurídico para seguir adelante

Martes, 30 de septiembre 2025, 00:33 Compartir

En un contexto donde muchas personas enfrentan insolvencias por causas externas —crisis económicas, pérdida de empleo—, la Ley de Segunda Oportunidad se consolida como una herramienta legal clave, avalada por la Unión Europea, que busca humanizar el sistema y facilitar la reinserción financiera del deudor.

Para profundizar en sus ventajas y límites, hablamos con Ana Victoria Ruiz Navarro, abogada especializada en Derecho, quien aporta una visión experta y cercana sobre este procedimiento.

-¿Cuánto tiempo lleva en el sector y cuál es su origen? Es decir, un poco sus valores e inicios para que los lectores le conozcan mejor

-Mi nombre es Ana Victoria Ruiz Navarro y soy abogada en ejercicio. Estudié Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de Granada, donde también realicé el Máster de Abogacía.

Crecí en un entorno jurídico, ya que mi padre y mi tío son abogados en RUIZ & LEGAZA Abogados, y desde el inicio de mis estudios compaginé la formación académica con el trabajo en el despacho. Además, mi madre trabaja como jurista en el Sector Público, lo que me mantiene vinculada al derecho administrativo.

En 2018 comencé mi trayectoria profesional en el despacho de Martín de los Reyes Martínez Lirola y, desde hace dos años, ejerzo por mi cuenta junto a José Valverde Alcaraz. Puede encontrar más información en avabogada.com y en mis redes sociales.

-¿Cuáles son los principales servicios que ofrece? ¿Cuáles son los más demandados en la actualidad?

-Soy abogada multidisciplinar y ofrezco asesoramiento en diversas áreas del Derecho.

-Derecho Civil. Divorcios, medidas paternofiliales, reclamaciones, contratos, accidentes de tráfico y responsabilidad civil, procedimientos de tutela y curatela.

-Contencioso-Administrativo. Para particulares y empresas en sanciones, subvenciones, responsabilidad patrimonial y función pública.

-Derecho mercantil. Segunda oportunidad y concursos de acreedores.

-Derecho Laboral. Despidos, indemnizaciones, incapacidades, accidentes laborales y modificaciones contractuales.

Uno de los servicios más demandados en la actualidad es el procedimiento de Segunda Oportunidad.

-Háblenos de la Ley de Segunda Oportunidad. ¿Qué tipos de deudas se pueden eliminar y cuál es el perfil de los afectados?

La Ley de Segunda Oportunidad, regulada en el TRLC y modificada por la Ley 16/2022, permite a particulares y autónomos cancelar sus deudas si se encuentran en situación de insolvencia y han actuado de buena fe, cumpliendo ciertos requisitos legales. Su finalidad es ofrecer a los deudores una nueva oportunidad financiera.

Las deudas que pueden cancelarse incluyen:

•Préstamos personales, tarjetas y créditos.

•Deudas con proveedores o particulares (si están documentadas).

•Alquileres impagados y deudas con aseguradoras.

•Parte de la deuda pública: hasta 10.000 € con Hacienda y Seguridad Social.

Por el contrario, no se pueden exonerar deudas derivadas de delitos o accidentes, pensiones alimenticias, salarios recientes, algunas sanciones, hipotecas ni costas judiciales.

-¿Qué requisitos son esenciales para poder acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad?

Los requisitos básicos para acogerse a la ley son:

•Estar en situación de insolvencia.

•No haber sido condenado por delitos económicos o patrimoniales (últimos 10 años).

•No haber sido declarado culpable en concursos anteriores.

•No haber utilizado esta ley antes, salvo que hayan pasado 2 años (plan de pagos) o 5 años (hubo liquidación).

•Colaborar con el juzgado y aportar documentación veraz.

-¿Considera que la Ley de Segunda Oportunidad es suficiente o necesita una revisión?

La Ley de Segunda Oportunidad ha mejorado tras la reforma al eliminar trámites como el notario o el mediador concursal, lo que ha agilizado el proceso y aumentado su eficacia. No obstante, sigue teniendo limitaciones, especialmente en la exoneración de deuda pública, un aspecto clave para autónomos.

El tope de 10.000€ con Hacienda y Seguridad Social se considera insuficiente, ya que muchos deudores acumulan cantidades mayores debido a recargos e intereses, lo que dificulta su recuperación financiera y les impide financiación o emprender de nuevo.

Además, la falta de criterios unificados entre juzgados genera inseguridad jurídica, poniendo de manifiesto la necesidad de una interpretación homogénea de la ley.

-¿Quiere destacar alguna otra cosa sobre el tema?

-La Ley de Segunda Oportunidad no es un privilegio ni una forma de eludir responsabilidades, sino una herramienta legal avalada por la Unión Europea, pensada para ayudar a personas sobreendeudadas.

Muchas veces, la insolvencia se debe a factores externos como crisis económicas, pandemias o pérdida de empleo, y no a una mala gestión personal. Esta ley tiene un enfoque humano y reparador, al permitir que el deudor pueda empezar de nuevo sin una deuda permanente.

En resumen, es una vía legal, justa y supervisada judicialmente, que debe entenderse como una solución real y no como un recurso fraudulento.

Otra visión de la Ley de Segunda Oportunidad la tenemos con Antonia Nicolau, que se considera «abogada de causas humanas» y que es fundadora y abogada en ANB Abogados. Y su opinión no es nada extraño, ya que su labor se basa en cercanía, claridad y compromiso con las personas.

-¿Cuánto tiempo lleva en el sector y cuál es su origen?

Llevo más de diez años trabajando como abogada, pero lo que realmente me representa no es mi experiencia, sino el motivo por el que empecé: ayudar a personas ahogadas por sus deudas a volver a respirar. Al principio de mi carrera vi cómo buenas personas acababan atrapadas en situaciones económicas muy duras que no podían controlar y sin saber a quién acudir. Descubrí entonces que el Derecho no es solo una norma fría: puede ser una herramienta de alivio, de devolver la tranquilidad y la esperanza.

Desde aquel momento, me he volcado en acompañar a quienes sienten que han agotado sus opciones. Porque sé —y lo he visto— que una vida nueva es posible. Y porque creo firmemente que nadie debería cargar toda su vida con el peso de un error económico.

-¿Cuáles son los principales servicios que ofrece? ¿Por qué decidió ayudar a personas con sus deudas?

-En nuestro despacho estamos especializados en la Ley de Segunda Oportunidad, un área donde contamos con amplia experiencia y con profesionales administradores concursales. Eso nos permite abordar cada caso con una visión técnica y estratégica. También somos expertos en reclamación de deudas y derecho bancario, lo que nos da una perspectiva completa para defender a nuestros clientes frente a productos abusivos, impagos o entidades financieras.

¿Por qué me dedico a esto? Porque detrás de cada caso hay una historia humana: una familia, un negocio que no salió bien, una enfermedad… Lo que más me duele es ver cómo muchas personas arrastran esa carga durante años por desconocimiento o vergüenza. Mi misión es tenderles la mano y decirles: no estás solo, hay solución, y vamos a encontrarla juntos.

-¿Quién se puede acoger a la Ley de Segunda Oportunidad y qué requisitos son necesarios?

-Esta ley está pensada para personas físicas, tanto particulares como autónomos, que no pueden hacer frente a sus deudas. Es decir, si estás en insolvencia, esta herramienta puede permitirte empezar de nuevo.

Los requisitos son: ser persona física, tener más de un acreedor, no haber sido condenado por delitos económicos en los últimos diez años, y no superar los 5 millones de euros en deuda. Además, hay que demostrar buena fe.

Ahora bien, no todas las deudas se pueden cancelar. Las pensiones alimenticias, sanciones penales o determinadas deudas con Hacienda y Seguridad Social no se exoneran completamente, aunque se pueden aplazar o fraccionar. Por eso, es importante contar con asesoramiento profesional desde el principio.

-¿Qué novedades jurídicas existen en el sector? ¿Qué cambiaría en la legislación?

-Una de las novedades más debatidas es el límite de exoneración de deudas públicas: hasta 10.000 € con Hacienda y la Seguridad Social. Este tope ha sido cuestionado y se ha llevado al TJUE, al considerarse que genera discriminación entre territorios o deudores.

Aunque el TJUE ha respaldado el modelo, muchos tribunales lo interpretan de forma diferente. Flexibilizar este límite sería clave para que más personas pudieran beneficiarse de la ley.

-¿Quiere destacar alguna otra cosa sobre el tema?

-La reforma concursal de 2022 trajo avances importantes: ahora es posible obtener la exoneración sin tener que liquidar todos los bienes, lo que ha permitido proteger, por ejemplo, viviendas que están al día en el pago. Esto ha animado a muchas personas a dar el paso.

Aun así, queda mucho por hacer: la Ley debe ser más accesible, conocida y ágil. Y, sobre todo, debemos romper el estigma. Acogerse a esta ley no es rendirse: es tener el valor de recuperar tu vida.

Por último, hablamos con una profesional en Segunda Oportunidad y Derecho de Familia, que nos recalca la importancia del valor del asesoramiento y en trato humano a nivel jurídico.

Conversamos con Olga Fernández, abogada especializada en Derecho de Familia, Derecho Laboral y Ley de Segunda Oportunidad, cuya trayectoria de más de 20 años en el sector financiero y su vocación jurídica le permiten aportar una visión única en estas materias.

-¿Cuánto tiempo lleva en el sector y cuál es su origen?

Desde pequeña tuve claro que quería una profesión centrada en las personas, guiada por valores como la justicia y el compromiso social. Estudié Derecho y, tras opositar a Judicatura, trabajé más de 20 años en el sector financiero. Durante ese tiempo comprendí la importancia de contar con abogados que combinen profesionalidad con una visión humana de los problemas. Por ello decidí retomar el ejercicio de la abogacía, aportando mi experiencia en banca y empresa privada, junto con mi vocación de ayudar a las personas desde el ámbito jurídico, siempre con rigor y seriedad.

-¿Qué nos puede contar sobre la Ley de Segunda Oportunidad? ¿Quiénes pueden acogerse a ella y qué requisitos son necesarios cumplir?

Aunque mi vocación es el Derecho de Familia, mi experiencia en el sector financiero me permite trabajar también en Derecho Laboral y en la Ley de Segunda Oportunidad. Esta norma, impulsada por la Directiva Europea 2019/1023, busca prevenir la insolvencia y ampliar la posibilidad de liberar deudas, con el fin de proteger el tejido empresarial y el empleo.

Pueden acogerse tanto particulares como autónomos y empresas, aunque los procedimientos varían. Muchas familias en crisis económica han logrado la exoneración de sus deudas, siempre con un análisis profesional riguroso. Es clave reflejar la historia personal del deudor, a veces mediante diarios que explican sus causas económicas y personales.

El requisito principal es la insolvencia actual o inminente y ser deudor de buena fe. El abogado debe analizar cada caso para definir la mejor estrategia. Desde una perspectiva humana, cualquier persona atrapada por las deudas, incapaz de cubrir sus necesidades básicas y las de su familia, puede beneficiarse de la Segunda Oportunidad.

-También es abogada de Derecho de familia, ¿Cuáles son los principales desafíos actuales en materia de divorcios? ¿Cuál es la situación de la mediación tras la ley de enero de 2025?

-Mi vocación principal es el Derecho de Familia, lo que me llevó a formar parte de la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA). En los procesos de separación o divorcio, la prioridad en mi despacho es garantizar el interés superior de los hijos, estableciendo pautas basadas en la coparentalidad, corresponsabilidad y bienestar emocional, ya que la forma de abordar la crisis matrimonial determina su impacto humano.

Defiendo la mediación y los acuerdos, aunque muchos casos llegan cuando las parejas ya han agotado otras vías. En estos procesos es esencial proteger a los menores y adoptar con rapidez medidas sobre patria potestad, custodia y visitas, recurriendo a la vía judicial cuando sea necesario.

Comparto el espíritu de la nueva Ley, que promueve la resolución extrajudicial de conflictos, dejando el tribunal como última instancia y orientando el trabajo a acuerdos justos y equilibrados, bajo un enfoque «win to win».

-Haciendo un ejercicio de combinación, ¿En qué elementos coinciden y hasta qué punto se influyen la Ley de Segunda Oportunidad y el divorcio?

La insolvencia y la ruptura de pareja generan un profundo sufrimiento y vulnerabilidad, a menudo combinando problemas económicos, separación y la preocupación por los hijos. Estos procesos exigen un plus de empatía del abogado, que no solo ofrece asistencia jurídica, sino también acompañamiento. La confianza con el cliente es fundamental, pues se trata de cuestiones que impactan directamente en la vida familiar y en la estabilidad económica.

-¿Quiere destacar alguna otra cosa sobre el tema?

-Dos aspectos resultan clave: la importancia de un buen asesoramiento legal previo en decisiones económicas y familiares, ya que acudir cuando el problema está avanzado reduce las soluciones posibles; y la necesidad de formar a los ciudadanos en materia económica y legal. Esto implica reeducación financiera en la Segunda Oportunidad y un enfoque multidisciplinar en Derecho de Familia para promover coparentalidad y corresponsabilidad en la educación de los menores.