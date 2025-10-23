Un letrado granadino lidera la demanda de los afectados por la caída del gigante de la energía solar Soltec

La Audiencia Nacional ha admitido a trámite una demanda planteada desde Granada por un grupo de inversores minoritarios contra los directivos de la compañía de ... renovables Soltec, una empresa cotizada en Bolsa que se desplomó en 2024 después de que la CNMV paralizara su cotización y los auditores detectaran millones de euros en ventas contabilizados de forma supuestamente irregular.

La compañía especializada en energía solar inició en 2020 su andadura el mercado con un valor de 488 millones de euros y poco después de su salida a Bolsa llegaba a valer 1.300 millones, impulsada por la fiebre por las renovables. La crisis de la compañía estallaba en abril de 2024 y los auditores le exigían retirar unos ingresos de 192 millones de euros contabilizados por una venta que no habían cobrado y no correspondían a la realidad de la empresa.

La reformulación de las cuentas se unió al desplome del valor de la acción del gigante murciano de la energía solar dejando a miles de pequeños accionistas afectados en toda España.

La compañía está inmersa en un proceso de reestructuración que ha supuesto una pérdida del 80% del valor de sus acciones, aunque algunos inversores que entraron a precios altos han perdido incluso más.

El letrado granadino Enrique Zarza, un prestigioso especialista en delitos económicos y derecho mercantil, ha presentado una primera demanda por hechos que considera constitutivos de presuntos delitos de estafa, administración desleal y falsedad contable para defender los intereses de miles de accionistas afectados por el desplome de las acciones de la compañía. La denuncia ha sido admitida a trámite por la Audiencia Nacional, competente en casos como este que afecta a empresas cotizadas con múltiples afectados en todo el territorio nacional.

«Está muy claro lo que ha pasado, en tanto que los auditores declararon ventas que no corresponden. Ahora queda saber si en esa época se deshicieron de paquetes accionariales», afirma el letrado, que cree que muchos más afectados de toda España se sumarán en las próximas semanas a la demanda.