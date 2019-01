Mar Lesser No+Kilos presenta su campaña de enero para afrontar los kilos de más

La pérdida de peso es una cuestión de salud por encima de la estética. En la el centro de salud y belleza Mar Lesser disponen del método No+Kilos para lograr una pérdida de peso equilibrada IDEAL Lunes, 21 enero 2019, 00:48

Mar Lesser es un centro granadino dedicado a mejorar la salud y belleza de sus clientes. Gracias a la directora del centro, Mar Arco, vamos a conocer los secretos para lograr perder peso sin el temido efecto rebote. El centro estético, a través de No+Kilos, puede ayudar a todas las personas a comenzar el 2019 de la mejor forma: reduciendo nuestros kilos de más.

El lema de Mar Lesser es «actuar antes que lamentar», y es que el centro dispone del secreto para afrontar la pérdida de peso que hemos ganado tras los eventos y reuniones de Navidad. Mar Arco, señala que «un cambio en nuestra rutina alimentaria hace fácil coger kilos de más, a través de alimentos más calóricos, en más cantidad y con una menor actividad física asociada». «Cuando volvemos a nuestra rutina», continúa Arco, «si se han ganado solo unos pocos kilos, la persona no tendrá problemas en volver al su peso normal y mantenerse». Sin embargo, en ocasiones, el metabolismo puede haberse ralentizado, necesitando un mayor esfuerzo para eliminar lo que sobra.

Un óptimo control alimentario y ejercicio permitiría perder fácilmente entre 2 y 3 kilos, pero si nuestro cuerpo ha superado en más de un 5% su normopeso, será más complicado recuperar la línea. Para lograr acabar con ese sobrepeso, Mar Lesser dispone del método No+Kilos.

Una pérdida de peso equilibrada

Mar Arco asegura que «el mayor secreto es ponerse en manos de profesionales en la pérdida de peso». En el caso de Mar Lesser, se realiza a cada persona interesada un diagnóstico personalizado y sin compromiso. Esta primera toma de contacto será indispensable para prescribir el tratamiento más indicado para cada caso, valorando cada situación personal y permitiendo a los profesionales del centro preparar un procedimiento efectivo para que cada persona alcance su equilibrio fisiológico.

El circuito No+Kilos garantiza la pérdida de peso sin efecto rebote, ya que su tecnología logra recuperar el equilibrio fisiológico del cuerpo para que esté en forma hasta después del tratamiento. La persona que pase por la clínica podrá mantenerse indefinidamente en su peso normal, con una alimentación variada y una actividad física normal.

Este tratamiento dispone de un número de sesiones variable según el diagnóstico previo personalizado. En cada caso, según explica Arco, «los kilos no se acumulan por igual, siendo necesaria la primera consulta para elaborar un presupuesto». La directora, sin embargo, señala que «No+Kilos está al alcance de todo el mundo y ofrecemos financiación de hasta 12 meses sin intereses, permitiendo que muchas personas puedan disfrutar de una pérdida de peso que, para ellos, no tiene precio, al ser más una cuestión de salud que de estética». Para Mar Lesser lo importante es aportar soluciones que no agredan la condición física de la persona y que todos podamos sentirnos bien por dentro y por fuera.