Mar Lesser, centro franquiciado NO+KILOS, un tándem con garantía de resultados

Hoy en día la estética preocupa a más del 80% de las personas. Dentro de este concepto se engloba, sobre todo, lo relacionado con la imagen corporal del individuo. En esto, Mar Arco, directora técnica de Mar Lesser, centro de referencia con más de 30 años en el sector estético, es una experta. Explica a IDEAL su método: claves para conseguir una imagen global impecable, tecnologías utilizadas y filosofía de trabajo.

¿Cómo funciona el 'método Mar Lesser'?

A lo largo de nuestra dilatada experiencia nos hemos encontrado con cientos de tratamientos faciales y corporales y cada uno de ellos ha sido único y especial. Es por esto que hemos desarrollado nuestro programa 360º basado en el conocimiento de la piel y el funcionamiento del cuerpo y diseñado para según el diagnostico personalizado prescribir el tratamiento que aporte una solución dirigida a la alteración estetica como arrugas ,flacidez, doble menton, manchas, celulitis, remodelación o perdida de peso no+kilos entre otros cambinando distintas tecnologias y las terapias más eficaces para cada caso. Soluciones con resultados inmediatos, cuyos efectos se extienden a largo plazo.

¿Por qué Mar Lesser decide incorporar la franquicia 'no + kilos' a su método de trabajo?

Desde siempre nuestros clientes están luchando con los kilos. Pero después de muchos intentos algunos no terminan de conseguir la talla que quieren; con no + kilos aportamos un solución fácil, cómoda, rápida, y sin dietas estrictas y en total relax y confort que garantiza resultados cuando los protocolos establecidos en el diagnostico se llevan a cabo. Lo hemos demostrado: ya es posible perder hasta un kilo por sesión gracias al circuito no + kilos y a nuestro método exclusivo para la remodelación de la silueta con resultados garantizados.

¿Qué tecnología ofrece Mar lesser para conseguir estos resultados?

Somos un centro que aporta soluciones con tecnología médico estetica, con un abanico de terapias y aparatos tan eficaces como diagnostico por imagen, Acurrett,(crioterapia para eliminación de manchas), cosmelam (tratamiento nº1 ) para eliminación cloasma o melasma, dermapen (mesoterapia para introducir vitaminas, dmae ectc y la última incorporación Venus Frezze( radiofrecuencia multipolar con pulso magnético), extraordinario para arrugas ,celulitis y flacidez tanto facial y corporal. Trabajamos con laboratorios que nos aportan grandes concentraciones de activos, factores de crecimiento, acido hialuronico , cocktel de vitaminas etc También aportamos tratamientos cosméticos de alto rendimiento con firmas como sothys, ella bache entre otras que garantizan resultados a largo plazo; un sinfín de terapias que pueden descubrir en nuestra página web o en Calle San Antón 48-50.