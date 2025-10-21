Los lectores de IDEAL lo tienen claro respecto al cambio de hora: esta es su preferencia Pedro Sánchez ha reabierto el debate y el Gobierno propondrá a la Unión Europea acabar con él en el Consejo de Energía

C. L. Martes, 21 de octubre 2025, 10:11 | Actualizado 10:30h. Comenta Compartir

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reabierto el debate sobre el cambio de hora y el Gobierno propondrá a la Unión Europea acabar con él en el Consejo de Energía. «Cambiar la hora dos veces al año ya no tiene sentido. Apenas ayuda a ahorrar energía y tiene un impacto negativo en la salud y en la vida de la gente», señaló este lunes en un comunicado en sus redes sociales.

En este sentido, IDEAL ha lanzado una encuesta en la que se ha preguntado a los lectores de este periódico su opinión al respecto: ¿Estás de acuerdo con suprimir definitivamente el cambio de hora? En torno a 1.000 personas han votado y el resultado ha sido categórico: sí quieren acabar con el cambio de hora, pero piden que se permanezca siempre en el horario de verano (691 votos).

La segunda opción más votada (102), aunque con una diferencia muy amplia respecto a la primera, ha sido la de acabar también con el cambio de hora, pero optar por el horario de invierno. Y, la tercera opción y menos valorada (68), sería la de continuar con el cambio de hora.