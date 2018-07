Lanzan canicas con tirachinas contra ocho autobuses y se dan a la fuga Uno de los autobuses afectados y con una ventana rota. / IDEAL La Policía Nacional busca a los autores de este «acto vandálico», que atacaron varios vehículos en distintos puntos de la ciudad el sábado por la noche ROSA SOTO GRANADA Martes, 31 julio 2018, 01:15

La noche del pasado sábado fue un tanto movida para los pasajeros del autobús N3 a la altura de Cruz del Sur. De repente se vieron sorprendidos por varios «disparos» contra el vehículo, algunos de los cuales llegaron a romper en mil pedazos la luna del bus, pero sin ocasionar daños personales. Sobre las 22.30 horas, la Policía Nacional recibió la primera llamada de alerta que le llevó hasta la zona y donde comprobaron que los daños materiales se efectuaron con canicas lanzadas «posiblemente con tirachinas desde una distancia prudencial para salir corriendo a tiempo». Tras encontrar varios de estos proyectiles improvisados en el interior de algunos autobuses descartaron que se tratara de un tiroteo o de lanzamiento de piedras. «Los vándalos», como los han denominado desde el Cuerpo, «destrozaron un total de ocho autobuses en diferentes zonas de la ciudad y tras los lanzamientos se dieron a la fuga».

De momento no hay detenidos. La Policía sigue investigando para esclarecer los hechos y todavía desconoce si fue una sola persona quien perpetró los diferentes ataques o si fueron varias coordinadas. Según fuentes policiales, entre cada llamada de alerta que recibieron en media hora hay bastante tiempo y distancia, por lo que si la persona actuó en solitario pudo haberse desplazado sin la ayuda de nadie. Los hechos se repitieron en avenida de Andalucía e incluso en Cenes de la Vega. «Recibimos llamadas desde toda la ciudad», comentaron ayer desde la comisaría, aunque no concretaron más zonas afectadas. Por otro lado, señalaron que el suceso no se ha vuelto a repetir.

Sin heridos

Tanto la Policía como la misma empresa de autobuses afectada, Transportes Rober, explicaron a este diario que los incidentes no dejaron heridos. «Afortunadamente ningún pasajero ni conductor fue golpeado por el objeto lanzado ni se cortaron con los cristales», explicó el gerente de la empresa, Francisco Gámez.

El responsable de la Rober aseguró a IDEAL que todavía se están inspeccionando los vehículos para calcular el valor de los daños materiales, especialmente en el caso de los autobuses en los que las canicas llegaron a romper íntegramente el cristal de las lunas. De todas formas, la compañía ya se ha puesto manos a la obra para reparar los daños sufridos y tener a punto su flota.

A pesar de los altercados del sábado noche, las líneas afectadas operaron con normalidad. No obstante, inicialmente registraron retrasos de hasta 10 minutos tras los impactos de canicas, la llegada de la policía para poner la correspondiente denuncia y reiniciar la marcha, que en algunos casos se atrasó hasta la llegada de un nuevo autobús para evitar cortes con los cristales entre los pasajeros.

Desde la compañía no detallaron cuántos autobuses fueron sustituidos in situ ni cuántos usuarios se vieron afectados. El suceso generó un gran revuelo entre estos viajeros que no pudieron evitar preocuparse por lo sucedido a pesar de estar sanos y salvos.

No es la primera vez

Este hecho ocurre dos semanas después de la puesta en marcha del nuevo mapa de autobuses, que ha supuesto para algunos ciudadanos un quebradero de cabeza al tener que cambiar de líneas. «Quizá sea alguien que está enfadado con el servicio», elucubró el agente que atendió la llamada telefónica de este periódico.

Aunque se desconoce si realmente hay una relación entre este suceso y el cambio del mapa de servicio, lo cierto es que no es la primera vez que estos autobuses son víctimas de un ataque de estas características. A inicios del mes de mayo otros dos autobuses fueron atacados y acabaron con las lunas rotas tras recibir los impactos de un proyectil, que por entonces no se especificó si se trataba de piedras o 'perdigonazos'.

En esa ocasión, tampoco resultó herido ningún pasajero de las líneas 111 y 121 que se vieron afectadas cuando circulaban por Camino de Ronda, a la altura de la calle Recogidas con una diferencia de 20 minutos entre los impactos. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron varios coches del Cuerpo Nacional de Policía, que realizaron una inspección dentro y fuera de los vehículos en busca de los proyectiles.