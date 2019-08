«Los ladrones van siempre un paso por delante de nosotros» A. AGUILAR Al sol Entrevista a María José Rodríguez, comercial de alarmas de seguridad MARINA NAVAS Miércoles, 21 agosto 2019, 10:25

María José es comercial de alarmas de seguridad en la empresa Prosegur. Aunque lleva trabajando todos los veranos de su vida afirma que le encanta su trabajo y hacerlo durante la temporada estival tiene muchos más beneficios de lo que parece. Amante del mundo de la seguridad María José aconseja seguir los consejos de la Policía para no tener ningúna sorpresa desagradable al volver de las vacaciones.

–¿Qué te llevó a trabajar como comercial de alarmas de seguridad?

–Empecé a trabajar aquí gracias a mis dotes y mi forma de ser. Siempre me ha gustado vender y fidelizar a los clientes; además, me encanta el mundo de la seguridad porque es una profesión. Aquí te forman y la empresa te da salidas para poder ascender.

–¿Cuántos años hace que trabajas en verano?

–Desde siempre, desde que empecé a trabajar casi siempre he trabajado en verano.

–¿Qué es lo mejor y lo peor de trabajar en estas fechas?

–Para nosotros los meses de verano son muy fuertes. Lo mejor se puede resumir en que este trabajo me apasiona; hay una frase que dice «busca un trabajo que te guste y no volverás a trabajar nunca más en tu vida» y los que somos comerciales lo llevamos en la sangre. Además, en esta época también tardas mucho menos en llegar a los sitios porque no hay táfico ni colegios y todo se reduce a diez minutos. Lo peor, sin duda, son las temperaturas.

–¿Y cómo las combatís cuando tenéis que trabajar en la calle?

–Como podemos, ja, ja, ja. En los coches el aire acondicionado al máximo y mucha agua fresquita refrigerada en la guantera.

–¿Qué consejos le das a aquellas familias que tienen que dejar la casa sola en verano?

–Nosotros le aconsejamos instalar un sistema de seguridad en su domicilio porque ahora en verano es cuando más robos hay durante todo el año. Los periodos fuertes son en estado vacacional, en verano y en Navidad cuando las familias se van de las casas.

–Por tanto, ¿crece la demanda de gente que contrata alarmas?

–Sí, en estas fechas es cuando más liados estamos proque es cuando más robos hay. A veces hay un robo en una casa y la gente del vecindario se asusta y nos contratan. Buscan tranquilidad y el respaldo de una empresa multinacional.

–¿Realmente funciona el antiguo truco de que tu vecino o vecina suba y baje las persianas de tu casa?

–Hay que tener en cuenta que los ladrones van siempre un paso por delante de nosotros. Se fijan en que en ese domicilio no hay nadie o que alguien llega, sube la persiana y se va. Normalmente suelen poner cosas casi imperceptibles y en las que no te sueles fijar (como un plástico pequeño de color transparente por debajo de la puerta), entonces pasan a los pocos días y comprueban que en la casa no hay nadie aunque se encienda una luz o se bajen y suban las persianas.

–¿Qué marcas dejan los ladrones para saber si una casa está vacía?

–Hacen señales que pueden verse en la página de la Policía; por ejemplo, si es un redondel significa que vive una persona mayor y si hacen una cruz boca abajo es que no hay nadie. Señalan y examinan antes de emprender la acción porque son muy meticulosos en ese aspecto.

–Ahora en verano, ¿qué tipo de robo se lleva a cabo con más frecuencia?

–Ahora están realizando mucho el método 'bumping'. Lo hace una banda de albano-kosovares y consiste en meter una llave maestra a la cerradura y abrir la puerta de la casa con un golpe seco sin ni siquiera romper la cerradura, hacer ruido o romper cristales. Solamente te das cuenta cuando, al llegar, compruebas que no está echada la doble llave que normalmente tendemos a echar cuando nos vamos.

–¿Qué mensaje le mandas al resto de personas que también tienen que trabajar en verano?

–Que disfruten de lo que hacen aunque tengan que trabajar en verano y en invierno. Y para la gente que se va de vacaciones que sigan los consejos de la Policía para proteger sus hogares, sobre todo, no colgar fotos en tu destino en las redes sociales.