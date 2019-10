El ladrón atrapado en la chimenea: «Muchas gracias, no sabía si iba a seguir vivo»

Amen C. tiene veinte años y vino de Nador (Marruecos) en busca de un futuro más próspero del existente en su país. La Policía Local lo detuvo ayer una vez más. En esta ocasión, se había quedado atrapado en el tubo de una chimenea por donde pretendía colarse al interior de una casa de la urbanización Cármenes de la Alberzana, en el Albaicín.

Este joven marroquí de complexión muy delgada, casi esquelética, quiso aprovechar su escasa corpulencia para entrar por el tiro de la chimenea para volver a dar otro golpe en solitario, en esta ocasión en una vivienda sin nadie dentro. No midió bien sus posibilidades.

Vestido con un pantalón de chándal negro, camiseta del mismo color y zapatillas de deporte oscuras, aprovechó el apagón de la noche para colarse en las primeras horas de la madrugada por la chimenea. Se encaramó al tejado de la casa, de ahí se coló por el tiro pero no se percató de la existencia de un tubo de 25-30 centímetros de diámetro que comunicaba la parte alta y baja del cañón de este vetusto sistema de calefacción. Y allí se quedó. No podía salir de allí.

«He pasado mucho frío por la noche», le dijo a uno de los bomberos que participó en su rescate y quien le dejó ropa protegerlo. Fue ya por la mañana, cuando la luz le quita el sitio a la oscuridad y comienza a romperse la vigilia del sueño a golpe de la atronadora música de los despertadores, cuando una vecina de esta urbanización escuchó los gritos de auxilio del joven Amen C. : «Socorro, ayuda, aquí, dentro de la chimenea», repetía una y otra vez con la agonía de quien no sabe si alguien lo escuchará al otro lado de la pared. La vecina fue hablando con él para situar el sitio de donde venían las voces hasta localizarlo. Amen C. estaba desesperado y sin tener demasiado claro si iba a salir bien del último entuerto en el que se había metido, uno más desde que salió de su país poniendo al filo su vida para llegar al 'mundo rico', donde ha ido de mal en peor.

Vídeo.

Cayó desde lo alto

Pocos minutos después de las nueve de la mañana, Bomberos de Granada y Policía Local se personaban en la zona.Los agentes antiincendios intentaron sacarlo por el tiro de la chimenea del tejado, pero resultó imposible después de mucho esfuerzo e intentos infructuosos. Uno de los bomberos llegó a meterse por la zona alta de la chimenea, pero no pudo ser. Cuando estaban a punto de rescatarlo, Amen C. cayó desde lo alto al fondo del tubo de aluminio, ya casi en la base de la chimenea y hubo que cambiar de planes. Los bomberos, gracias a las llaves que tenía una vecina, pudieron entrar en la casa y rescatar a este joven magrebí una vez que ya estaba prácticamente en la zona más baja de la chimenea. Un dispositivo sanitario de cuidados críticos del Zaidín le prestó los primeros auxilios, aunque apenas presentaba unas rozaduras en la piel.

Este joven volvió a nacer ayer. Más que mostrar su pesadumbre por quedar detenido después del calvario pasado durante toda la madrugada, más de siete horas allí dentro, manifestó su alegría.

Amén C. volvió a efectuar ayer un recorrido cada vez más habitual. Montarse en la parte trasera de un coche policial con los grilletes puestos en sus muñecas, de ahí a Comisaría y pocos minutos después a los calabozos. Amen C. tiene más de una decena de detenciones anteriores a estos hechos, suele residir por las cuevas del Sacromonte y la única universidad donde ha estudiado es la de la calle, desde que salió siendo menor de edad de su país en busca de un futuro mejor, un futuro que lo ha traicionado.

«Muchas gracias, muchas gracias, no sabía si iba a vivir» Los bomberos se quedaron sorprendidos ayer por la mañana cuando lograron rescatar al joven Amen C., atrapado en el cañón de la chimenea, por la gratitud mostrada por este joven. «Muchas gracias, muchas gracias, porque no sabía si iba a vivir más o no», le dijo a los agentes de bomberos que lo sacaron de aquel calvario en forma de tubo de aluminio. También les dijo que había estado allí toda la noche, aterido de frío según comentó y sin posibilidad de poder moverse en el interior del tubo. Amen C. asimiló rápido el recorrido que le esperaba desde su rescate: los calabozos de la Comisaría de Policía Nacional en espera de pasar a disposición judicial. Lo acusarán de allanamiento de morada y tentativa de robo. Nadie sabe cuál será su próxima... parada.