El 'ladrillo' aviva los ingresos por licencias urbanísticas

El creciente volumen de obra residencial en la capital nazarí tendrá un efecto directo sobre los ingresos municipales previstos para 2026. Así lo cree el ... equipo de gobierno de Marifrán Carazo, que ha previsto un incremento de los fondos obtenidos por las tasas de licencia urbanística y primera ocupación.

Según recoge el informe económico-financiero que sostiene las cuentas presentadas el lunes, el gobierno local cree que el próximo ejercicio podría ingresar unos 3.850.000 euros por ambos impuestos, unos 800.000 euros más que lo que predijo para este año.

Tanto en el caso de las licencias urbanísticas como en lo relativo al impuesto de primera ocupación, las cifras consignadas son las más altas del último lustro, unos 2.480.000 y 1.370.000 euros respectivamente.

En cuanto a la primera, la cantidad es 200.000 euros más que la prevista para 2023, la cifra más alta obtenida en el periodo más inmediato. Como defiende en el informe el propio equipo económico del Ayuntamiento, la cuantía deriva del volumen de licencias de obra nueva que se vienen concediendo en el último ejercicio, a lo que suma las promociones previstas en puntos como Las Alquerías, Mondragones o Norte.

En cuanto a la tasa de ocupación, la cantidad prevista es 250.000 euros mayor que la lograda en 2023, el ejercicio con más ingresos generados por esta vía en el último lustro. La estimación, como refleja el expediente, responde a las 448 licencias de obra nueva impulsadas en 2024 y a los plazos de ejecución de las promociones en marcha, lo que hará necesario que las constructoras soliciten el permiso.

El lunes, durante la presentación del presupuesto, la regidora hizo precisamente hincapié en el buen desarrollo del residencial en la ciudad y remarcó el interés del gobierno municipal por «fijar población» en la capital. Carazo recordó el objetivo de alcanzar los 250.000 habitantes al final de la década y enmarcó las ayudas y bonificaciones aprobadas en materia fiscal para reducir el IBI y el ICIO, la tasa que grava las obras, a familias numerosas, mayores y jóvenes en ese deseo.