Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La planta de Lactalis Puleva en Granada. IDEAL

Lactalis invierte seis millones en una planta de biomasa que dará energía a la fábrica de Granada

La compañía líder del sector lácteo marca un hito en descarbonización al sustituir el uso de gas natural en sus centros de producción del Camino de Purchil y de Villarobledo en Albacete

Mercedes Navarrete

Mercedes Navarrete

Granada

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 09:56

Comenta

Lactalis España, líder del sector lácteo en nuestro país, de la mano de Magnon, compañía líder en producción de energía renovable con biomasa forestal y ... agrícola en España, ha iniciado la construcción de una nueva planta de biomasa que permitirá sustituir el uso de gas natural por esta energía térmica renovable en el centro de producción de la compañía láctea en Granada, así como otro en Villarrobledo (Albacete) a partir de mediados de 2026, cuando está previsto que entren en funcionamiento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Destrozan el radar de tramo de la Circunvalación de Granada tres meses después de empezar a funcionar
  2. 2 Un evacuado en helicóptero tras el choque de dos camiones en Huétor Tájar
  3. 3 Faralá, primera estrella Michelin de Granada capital
  4. 4 Detenido un presunto depredador sexual empadronado en Granada que tenía retenida a una menor
  5. 5

    Catorce detenidos, incluido un policía, en una redada antidroga
  6. 6 Entra en una cafetería de Granada, coge un cuchillo y amenaza a un camarero para llevarse el dinero
  7. 7 El asador de Granada que cocina los pollos con leña de encina: «El sabor es muy distinto»
  8. 8 Clarel llega a Granada con tiendas en Recogidas y el Zaidín y sorpresas de apertura
  9. 9 Black Friday en el Embargosalobestia de Granada: así puedes comprar muebles a un euro
  10. 10

    El CTA reconoce el error del VAR en la roja corregida durante el Granada-Córdoba

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Lactalis invierte seis millones en una planta de biomasa que dará energía a la fábrica de Granada

Lactalis invierte seis millones en una planta de biomasa que dará energía a la fábrica de Granada