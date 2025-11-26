Lactalis invierte seis millones en una planta de biomasa que dará energía a la fábrica de Granada

Lactalis España, líder del sector lácteo en nuestro país, de la mano de Magnon, compañía líder en producción de energía renovable con biomasa forestal y ... agrícola en España, ha iniciado la construcción de una nueva planta de biomasa que permitirá sustituir el uso de gas natural por esta energía térmica renovable en el centro de producción de la compañía láctea en Granada, así como otro en Villarrobledo (Albacete) a partir de mediados de 2026, cuando está previsto que entren en funcionamiento.

El proyecto granadino, promovido por Lactalis y ejecutado por Magnon, refuerza el compromiso de la compañía con la sostenibilidad y la transición energética y cuenta con una inversión asociada de más de seis millones de euros, cofinanciada parcialmente por el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de descarbonización industrial del Gobierno de España. Junto a la nueva planta de Albacete, ambos proyectos contribuirán a que Lactalis alcance una reducción en España del 76% de sus emisiones totales de CO₂ de alcance 1 y 2 respecto al año base 2019, acelerando su estrategia de descarbonización industrial, según explican desde la compañía.

La planta contará con una caldera de vapor saturado de 10 toneladas/hora a 16 bar(g), alimentada con biomasa agroforestal certificada procedente de territorios colindantes. Esta tecnología permitirá sustituir el uso de gas natural por energía térmica renovable, con una capacidad de generación de 41.000 Mhw/año, incrementando de forma significativa la energía verde que ya aportan las plantas fotovoltaicas operativas en Granada.

Origen en Granada

La biomasa utilizada en la nueva planta estará íntegramente certificada conforme a los estándares europeos de sostenibilidad, garantizando su trazabilidad e impacto neutro en emisiones. Además desde Lactalis señalan que el origen de la biomasa se sitúa en la provincia de Granada y las colindantes, lo que permitirá reducir la huella logística y favorecer el aprovechamiento de recursos agroforestales locales. «Esta proximidad, además de asegurar un suministro estable, contribuirá directamente al desarrollo económico del entorno rural, generando actividad en zonas tradicionalmente vinculadas al sector primario», indican.

Adicionalmente, el proyecto contempla el empleo de tecnologías innovadoras para la generación y gestión eficiente de energía térmica renovable. Su diseño incorpora soluciones avanzadas que garantizan un rendimiento óptimo, una reducción significativa de emisiones y un impacto ambiental mínimo. Además, la gestión de subproductos como cenizas y escorias se realizará bajo criterios de sostenibilidad, con opciones de valorización como fertilizante agrícola o combustible alternativo, integrando plenamente la economía circular en la operación diaria.

Junio de 2026

El proyecto generará 20 empleos en Granada, y otros 20 en Albacete, entre puestos directos e indirectos, y estarán operativos, según las previsiones actuales de la compañía, a partir de junio de 2026.

«Este proyecto representa un nuevo hito en nuestra estrategia de descarbonización industrial en España. En Lactalis estamos avanzando de forma decidida y anticipada respecto a los objetivos globales del grupo, gracias a iniciativas como esta que nos permiten acelerar la transición energética en nuestras fábricas. La puesta en marcha de estas plantas de biomasa, junto con otras inversiones en energías renovables, demuestra que no solo cumplimos con los compromisos climáticos, sino que los superamos con visión, rigor y ambición», explica David Saliot, CEO de Lactalis España y Portugal.

Para Guillermo Negro, CEO de Magnon, «es una satisfacción poder ejecutar y gestionar este proyecto para una compañía como Lactalis, referente en el sector agroalimentario. Esta colaboración nos permite aportar todo nuestro conocimiento y experiencia en soluciones energéticas sostenibles, con un enfoque industrial, eficiente y comprometido con el entorno. Estamos orgullosos de contribuir a una transformación real del modelo energético en la industria alimentaria».