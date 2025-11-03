Un laboratorio de droga fue el origen de la explosión que destrozó un edificio en Atarfe

La explosión de la vivienda de Atarfe el pasado jueves en la que resultaron heridas cuatro personas se produjo cuando dos individuos trabajaban en un ... piso usado como laboratorio para obtener droga. En concreto, trataban de producir aceite de hachís cuando se produjo la detonación. Así lo confirmó la Guardia Civil tras la inspección ocular y el informe de los TEDAX-NRBQ de Granada, especialistas en desactivación de artefactos explosivos. En el piso trabajaban para conseguir droga a través del método BHO, aceite de hachís de butano.

Dos varones de origen marroquí que se encontraban en el interior del domicilio que explosionó resultaron heridos por quemaduras y cortes ocasionados por los cristales. Según pudo saber este periódico, uno de ellos no pudo sobreponerse a las heridas y falleció el sábado. Tenía 25 años. El otro herido, de 21, fue trasladado a la unidad de quemados de Sevilla para ser tratado de las graves heridas que presentaba tras la deflagración. Estaba en la UCI hasta su traslado a la capital andaluza.

El suceso ocurrió a las 19.57 horas del jueves, cuando más de una veintena de vecinos alertó al 112 por una deflagración y posterior incendio.

Un bombero de Granada que acudió a apagar las llamas quedó herido tras el desprendimiento de una parte del techo, pero se encuentra fuera de peligro. Finalmente solo sufrió un esguince de rodilla. Hasta el lugar se desplazaron también efectivos de la Policía Local de Atarfe, que ayudaron a desalojar el edificio esa tarde, voluntarios de Protección Civil del municipio y miembros de la compañía suministradora de gas.

El domicilio en el que se produjeron los hechos estaba alquilado desde hacía un tiempo. Su interior quedó abrasado tras el suceso. No obstante, según afirmaron los responsables del mantenimiento de la urbanización, aún no han comenzado a retirar los escombros ni los restos de muebles. Tampoco se ha actuado en las zonas del portal que quedaron dañadas.

Los restos de cristales permanecen en la rampa de acceso a las instalaciones, al igual que el hollín y el olor a humo impregnan las escaleras que conducen a la segunda planta, donde ocurrieron los hechos. La onda expansiva arrancó la puerta de la vivienda en la que se producía el aceite de hachís y las ventanas de las casas de ese rellano, así como las de la parte interior del portal. El acceso a este domicilio fue sellado y acordonado para impedir el paso.

Puerta con puerta

Los vecinos que vivían puerta con puerta con los inquilinos de este piso aseguran que nunca tuvieron ningún problema ni enfrentamiento con ellos. Cuentan que no imaginaban el origen de lo sucedido.

«Abrí la entrada de mi casa y vi a un joven ensangrentado. Cuando intenté apagar las llamas con un extintor, se produjo la segunda explosión», expresa uno de los testigos de los hechos, que consiguió salir del edificio por su propio pie. Otras dos personas fueron atendidas por crisis de ansiedad y lesiones de carácter leve esa misma noche. La barandilla de la terraza del piso donde se originó el fuego salió disparada y acabó estampada a causa de la explosión en un seto de los jardines. El equipo de Criminalística de la Guardia Civil se encargó de recoger las muestras pertinentes.