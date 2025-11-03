Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Piso en el que tuvo lugar la deflegración el pasado jueves S. M.

Un laboratorio de droga fue el origen de la explosión que destrozó un edificio en Atarfe

Uno de los heridos de gravedad ha fallecido y otro ha sido trasladado a la unidad de quemados de Sevilla por las graves heridas que sufre

Sandra Martínez

Sandra Martínez

Lunes, 3 de noviembre 2025, 19:51

Comenta

La explosión de la vivienda de Atarfe el pasado jueves en la que resultaron heridas cuatro personas se produjo cuando dos individuos trabajaban en un ... piso usado como laboratorio para obtener droga. En concreto, trataban de producir aceite de hachís cuando se produjo la detonación. Así lo confirmó la Guardia Civil tras la inspección ocular y el informe de los TEDAX-NRBQ de Granada, especialistas en desactivación de artefactos explosivos. En el piso trabajaban para conseguir droga a través del método BHO, aceite de hachís de butano.

