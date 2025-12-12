Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Matrimonio de Cádiar, formado por José Martín y Anastasia, que enterró monedas de oro en su huerto. Rosita Alcázar

El vecino de un pueblo de Granada que perdió su olla llena de monedas de oro enterrada en el huerto de su casa

José Martín hizo 'Las Américas', trabajó en un almacén de Granada y enterró el dinero ahorrado, pero alguien en la Guerra Civil encontró la olla y desapareció para siempre

Rafael Vílchez

Rafael Vílchez

Viernes, 12 de diciembre 2025, 10:11

Comenta

La vida de un vecino de Cádiar, José Martín Rodríguez, casado con Anastasia, fue muy trabajada para poder prosperar. José, en su juventud, según el ... profesor y escritor Francisco García Valdearenas, «emigró a Argentina y con el dinero ahorrado compró muchas obradas de terreno entre Cádiar y Narila y montó una tienda de tejidos en la Calle Real. En Cádiar era conocida como 'La despensa de los campesinos', pues durante el invierno en su libreta de 'fiao' (deudores) anotaba a los que no podían pagar en ese momento», relata.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un terremoto de magnitud 2.5 sacude Granada y el Área Metropolitana
  2. 2 El SAS vacunará de la gripe en el Nevada y el Granaíta este sábado
  3. 3 Descartan la «intencionalidad» en el accidente de una mujer en un spa de Granada
  4. 4 La abogacía granadina se queda huérfana con la muerte de Fernando Mir
  5. 5 Maite, la granadina que reparte comida a los más necesitados de su pueblo de forma altruista cada año
  6. 6 Condenan a una abogada de Granada por engañar durante siete años a un cliente
  7. 7 Las 20 localidades en las que se sintió el terremoto con epicentro en Dílar
  8. 8 Adjudicado el carril de 1,5 kilómetros que unirá Alhendín y Armilla y conectará con el metro
  9. 9

    En estado grave una mujer tras ser agredida por su expareja en Motril
  10. 10 El día en el que vuelven las lluvias a Granada: los meteorólogos lo tienen claro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El vecino de un pueblo de Granada que perdió su olla llena de monedas de oro enterrada en el huerto de su casa

El vecino de un pueblo de Granada que perdió su olla llena de monedas de oro enterrada en el huerto de su casa