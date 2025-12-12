El vecino de un pueblo de Granada que perdió su olla llena de monedas de oro enterrada en el huerto de su casa

La vida de un vecino de Cádiar, José Martín Rodríguez, casado con Anastasia, fue muy trabajada para poder prosperar. José, en su juventud, según el ... profesor y escritor Francisco García Valdearenas, «emigró a Argentina y con el dinero ahorrado compró muchas obradas de terreno entre Cádiar y Narila y montó una tienda de tejidos en la Calle Real. En Cádiar era conocida como 'La despensa de los campesinos', pues durante el invierno en su libreta de 'fiao' (deudores) anotaba a los que no podían pagar en ese momento», relata.

Con respecto a tío Joseíco, Valdearenas recurre a las palabras del catedrático, poeta y dramaturgo nacido en Cádiar en 1942 Enrique Morón, «que me parecen muy interesantes y encierran cierta moraleja: José Martín Rodríguez, más conocido por el Tío Joseíco el Pacho, telero y recovero en su juventud, que al contraer una deuda a la que no pudo hacer frente, decidió marcharse a Argentina, en donde, tras duro trabajo, consiguió ahorrar unos pesos. Cuando pasados unos años vuelve a Granada y se dirige a los almacenes de su morosidad, ya no le conocen. Insiste en que busquen en los libros antiguos y, efectivamente, allí figuraba su deuda. Paga, ante el asombro de los almacenistas, y se dirige a Cádiar, en donde vuelve a establecerse y ahorra una fortuna, pero ironías del destino, parte de ella, cincuenta mil duros en monedas de oro, que guardaba en una gran olla, desaparecieron en la Guerra Civil tras el expolio que sufrió su casa. La olla de oro estaba enterrada, celosamente, en su huerto y fue encontrada por los milicianos, tras el asombro de nuestro ya anciano personaje», refiere.

Antes de la Guerra Civil fueron muchos los alpujarreños que emigraron a América, especialmente a Argentina, Cuba, Brasil y México entre 1880 y 1930. No fueron los únicos que marcharon buscando oportunidades laborales debido al auge económico americano y la industrialización europea, motivados por la búsqueda de una vida mejor, la necesidad de mano de obra en América tras la abolición de la esclavitud y factores de expulsión como el servicio militar, facilitado por mejores transportes y ayudas gubernamentales, configurando un gran éxodo que cambió la demografía de ambos continentes. Algunos países como Argentina y Brasil subvencionaron pasajes y otros ofrecieron tierras y beneficios fiscales. Argentina se convirtió en el principal destino a partir de 1912, llegando a ser llamada 'la quinta provincia gallega'. Este gran flujo migratorio culminó con la crisis de 1929, que redujo la demanda de mano de obra, y fue seguida por la emigración europea en la posguerra y el exilio republicano tras la Guerra Civil, invirtiendo los flujos en las últimas décadas del siglo XX.

Muchos emigrantes de La Alpujarra, por ejemplo, consiguieron hacer fortuna en América. Muchos volvieron, como fue el caso del vecino de Cádiar, José Martín, y otros se quedaron y allí envejeciendo y muriendo. El término indiano fue la denominación coloquial del emigrante español en América que retornaba enriquecido, una tipología social que desde el Siglo de Oro se había fijado como un tópico literario. La denominación se extendía a sus descendientes, con connotaciones administrativas o peyorativas según el caso. La mayoría de los indianos se convirtieron en líderes locales en la época de caciquismo (finales del siglo XIX).