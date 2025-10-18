Rafael Vílchez recibirá este domingo el Premio Abuxarra por difundir la comarca en IDEAL durante 35 años

Ideal Sábado, 18 de octubre 2025, 15:20 Comenta Compartir

La Asociación Cultural Albuxarra, organizadora de de interesantes e importantes eventos, entre ellos el Festival de Música Tradicional de La Alpujarra, en su asamblea general ordinaria de 2025 celebrada en el Centro de Mayores de El Ejido Norte, ha decidido por unanimidad otorgar el Premio Abuxarra a Rafael Vílchez Fernández. Será este domingo, día 19 de octubre, en el Cerrajón de Murtas. El almuerzo será en el Restaurante Cuatro Vientos de Murtas. Vílchez nació en Dúrcal y residente en Órgiva desde hace más de cuatro décadas. El premio lo recibirá «por su labor periodística en IDEAL y de documentación en torno a nuestra querida Alpujarra a lo largo del tiempo». La Asociación Cultural Abuxarra está presidida por José Bonilla Martínez. Esta Asociación contribuye muchísimo en la vida cultural de La Alpujarra, extendida entre las provincias de Granada y Almería.

Rafael Vílchez nació en Dúrcal el día 11 de diciembre de 1954. Desde principios de los años ochenta del pasado siglo reside en Órgiva. Cuando Rafael Vílchez comenzó a visitar la zona en 1968 y después a residir en La Alpujarra no pudo resistirse a dejar constancia de aquello que tanto le transmitía y le sigue encantando. El Museo Fotográfico de Mecina Bombarón, con instantáneas de Vílchez, constituye uno de los mayores documentos visuales públicos de La Alpujarra. Algunos de los amigos de Vílchez que ya no se encuentran en este mundo fueron: Rafael Gómez Montero, Sebastián Pérez, José Ortuño, Tico Medina, el Padre Ferrer, José Pérez, José Valdés, Baldomero López, Benigno, Adolfo Martín, Cayetano Martín, Agustín Góngora, Frasco Ramón, Francisco Alonso, Fernando Cabrera, Moisés Murcia, Antonio 'Pampaneira', Martirio, Antonio Fernández, entre otros.

Rafael Vílchez no tiene ningún afán por pasar a la historia pero ha impregnado sus instantáneas y artículos de ella. Él ha sido homenajeado 11 veces y ha dado un ramillete de pregones de fiestas, uno de ellos en Dúrcal, en las fiestas de San Ramón Nonato. Las imágenes del corresponsal de IDEAL en La Alpujarra desde hace 35 años valen más que mil palabras por que se explican por sí mismas. A Vílchez también le encanta que salga en su periódico la comarca del Valle de Lecrín porque es también su querida tierra.

A Rafael no le gusta 'el corta y pega'.. A él le gusta el periodismo genuino de antes. Vílchez sale a buscar la noticia a la calle. Unas veces visita Turón, Laujar de Andarax, Alcolea, Rágol, Berja, Ugíjar, Nevada… y otras Padul, Dúrcal, Nigüelas, El Valle, Juviles, Murtas, el Barranco de Poqueira, Pórtugos, Cádiar, Alpujarra de la Sierra, Válor, Jorairátar, Rubite, Albuñol, Torvizcón, Lobras…Vílchez ha colaborado en Radio Alpujarra, cuando era de Francisco Ortega, Canal Sur radio y televisión, la cadena de televisión Localia; la Cadena Ser y otros medios como, y por ejemplo, el canal público de televisión France 2. Vílchez ha enseñado La Alpujarra a muchísimas personas, algunas famosas y políticos de altura. Unas de sus grandes pasiones son la pintura, las narraciones de los ancianos, los festejos, Sierra Nevada, el trovo y la música tradicional de La Alpujarra, la artesanía, los libros, las leyendas, etcétera. El premio lo recibirá al medio día en el Cerrajón de Murtas, donde se divisan muchísimos pueblos de La Alpujarra granadina y almeriense. Después, el almuerzo se celebrará en el Restaurante Cuatro Vientos de Murtas. A Rafael Vílchez lo que más le encanta es entrevistar a las personas mayores. A él lo que más le gustaría también es dar la noticia de que por fin se va a construir el Hospital de La Alpujarra en Órgiva.