R. Vílchez

El pueblo de Granada que ha reunido a 36 colectivos en la III Feria de Asociaciones de la Alpujarra

El encuentro se ha celebrado con gran cantidad de actividades y personas en Yegen, uno de los 'Pueblos Libro' pertenecientes al municipio de Alpujarra de la Sierra

Rafael Vílchez

Rafael Vílchez

Lunes, 17 de noviembre 2025, 13:28

La III Feria de Asociaciones de La Alpujarra ha reunido en la localidad de Yegen a 36 colectivos y asociaciones de muy diversa naturaleza de ... La Alpujarra granadina y almeriense. 400 personas han asistido a este evento consolidado como un espacio de referencia para el asociacionismo en el medio rural. Hubo espacios expositivos: Aves de Instinción, de la Asociación Cultural Cantacucos; pinturas galardonadas de la Asociación La Casa de La Alpujarra; Exposición de Fotografías del profesor Manuel Cantarero; taller de mandalas tejidas de la Asociación de Mujeres 'La Rempuja'; macroconcierto de guitarra clásica a cargo de José Vílchez; taller de cosmética natural de la Asociación de Mujeres 'El Nacimiento'; pasacalles y concierto de la Asociación Musical San Blas de Cádiar, dirigida por Daniel Medina. Las condiciones meteorológicas fueron idóneas y favorables para este evento que ha contado con la ayuda de las diputaciones de Granada y Almería, la Mancomunidad de Municipios y el Ayuntamiento de Alpujarra de la Sierra.

