El pueblo de Granada que ha reunido a 36 colectivos en la III Feria de Asociaciones de la Alpujarra

La III Feria de Asociaciones de La Alpujarra ha reunido en la localidad de Yegen a 36 colectivos y asociaciones de muy diversa naturaleza de ... La Alpujarra granadina y almeriense. 400 personas han asistido a este evento consolidado como un espacio de referencia para el asociacionismo en el medio rural. Hubo espacios expositivos: Aves de Instinción, de la Asociación Cultural Cantacucos; pinturas galardonadas de la Asociación La Casa de La Alpujarra; Exposición de Fotografías del profesor Manuel Cantarero; taller de mandalas tejidas de la Asociación de Mujeres 'La Rempuja'; macroconcierto de guitarra clásica a cargo de José Vílchez; taller de cosmética natural de la Asociación de Mujeres 'El Nacimiento'; pasacalles y concierto de la Asociación Musical San Blas de Cádiar, dirigida por Daniel Medina. Las condiciones meteorológicas fueron idóneas y favorables para este evento que ha contado con la ayuda de las diputaciones de Granada y Almería, la Mancomunidad de Municipios y el Ayuntamiento de Alpujarra de la Sierra.

También hubo cuentacuentos familiar de la Asociación Cultural Cantacucos; macroconcierto de música tradicional ofrecido por el Grupo Algaida; taller de bomba de semillas y sobrasada vegetal de la Asociación Trotamundos Animado; micro abierto para las asociaciones; macroconcierto de jazz rural de la Fundación Indaliana para Música y las Artes (Juan Sánchez, trompetista, y Bori Albero (contrabajista); presentación del libro 'Lorca en el país de ninguna parte', de Fernando Rubio; entrega de recuerdos conmemorativos a las asociaciones participantes; almuerzo a base de paella mixta realizada por Antonio López y Cléver Luzón, dos cocineros de la empresa Paellas Sierra Nevada de Ohanes ofrecida por la Asociación Cultural Niño Bendito de Yegen; ruta guiada por el pueblo; actuación del grupo de flamenco 'Duende Nazarí'; mesa redonda para comenzar a constituir la Federación de Asociaciones de La Alpujarra; taller 'Las marcas y los cromos de la uva del barco', de la Asociación Amigos de los Museos de Terque, y clausura . La presentación de esta feria la realizó el alcalde de Alpujarra de la Sierra y presidente de la Mancomunidad de Municipios de La Alpujarra granadina, José Antonio Gómez.

R. Vílchez

En este eventos también estuvieron presentes, el presidente de la Asociación Cultural Albuxarra, Juan José Bonilla; el director de la Cátedra Iberoamericana de Trovo y Poesía Oral de la Universidad de Granada, catedrático, escritor e historiador, Juan González Blasco, y su hermano Antonio; la presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres de La Alpujarra, Loli Cobo, y su esposo el exsecretario del juzgado de Alpujarra de la Sierra durante muchísimos años, Agustín Salcedo, nacido en Dúrcal; la secretaria de la Asociación El Nacimiento de Yegen, Carmen Vázquez; la alcaldesa de Alboloduy, Sonia María Guil (que bailó fenomenalmente una pieza con un grupo de flamenco); el alcalde de Capileira, José Fernando Castro; la concejala de Cádiar, María Pilar Santiago; el diputado provincia y alcalde de Bérchules, Ismael Padilla; el tesorero de Bejarte, Felipe Gallardo; el teniente de alcalde de Alpujarra de la Sierra, José Antonio Murcia; la alcaldesa de Cástaras, María Yolanda Cervilla; el trovero Juan Morón… El técnico de sonido fue Paco Martín. Hubo también barra. Carmen y Antonio (de Protección Civil de Lanjarón) se encargaron de la seguridad. También estuvo presente una ambulancia.

En esta tercera edición estuvieron la Asociación de Moros y Cristianos 'Al Castillejo' de Cherín; la Asociación Cultural Juan Gutiérrez Padial de Lanjarón; la Asociación de Mujeres 'Las Margaritas'; la Asociación Musical San Blas de Cádiar; la Asociación 'Los Molinicos de Huécija'; la Asociación de Amigos de la Cultura; la Asociación de Mujeres 'Otra Mirada'; la Asociación 'Comando Ganchillo'; la Asociación de Mujeres de Notáez, Almegíjar y Torvizcón; la Asociación The Book Project; 'Cantacucos'; Asociación de Mujeres 'El Castañar'; Asociación de Mujeres 'El Nacimiento' de Yegen'; Asociación de Mujeres de Ugíjar; Asociación Cultural 'Los tinaos de Pampaneira'; Asociación de Mujeres 'La Rempuja'; Asociación Cultural Abuxarra; Asociación 'Apadrina un Castaño'; Asociación Semillistas; Asociación Cultural 'La Fábrica'; Asociación 'Trotamundos Animados'; Escritores por La Alpujarra; Asociación Cultural 'Alfarax de Huécija'; Asociación de Mujeres 'Fuente de las Carmelas', Asociación de Amigos Museo de Terque; Jacobea de Almería-Granada Camino Mozárabe; asociación de Mujeres 'Nuevos Horizontes'; Asociación 'Teatrocidades'; Asociación de Alboloduy'; ADR de Almería y Granada; Fundación Indaliana para la Música y las Artes/Clasjazz; Asociación de Mujeres 'Moraima'; 'La Colmena'; Asociación de Mujeres por la Igualdad de Órgiva; Berjarte y La Casa de La Alpujarra.

Juan González Blasco manifestó a los presentes, entre otras cosas, que «en 2026 se cumple el centenario de la visita que realizó Federico García Lorca y Manuel de Falla a la comarca de La Alpujarra, y con motivo de ese centenario, la Cátedra Iberoamericana de Trovo y Poesía Improvisada de la Universidad de Granada celebrará esa visita con varios actos y encuentros». Por su parte el alcalde de Alpujarra de la Sierra, José Antonio Gómez, recordó que «el día 5 de diciembre de este año vamos a celebrar también a lo grande en Yegen la V Fiesta de la Poesía, para seguir haciendo comarca literaria desde 'El Pueblo Libro'. La Asociación Juan Gutiérrez Padial de Lanjarón forma parte del jurado de este certamen. Habrá un premio en metálico para el ganador que es de Málaga y 5 jamones de nuestra tierra para los 5 finalistas», manifestó.