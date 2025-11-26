Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El entusiasta de la cultura de Padul, Julio Martín, junto a la réplica de un refugio de pastores instalado hace poco tiempo en el centro del casco urbano de Padul. Rafael Vílchez

El pueblo de Granada que llegó a tener 34 refugios de pastores y labradores para protegerse de la lluvia

En Padul y en otros lugares eran fabricados en el campo con piedra seca del entorno, existiendo una réplica en el centro del casco urbano de este municipio del Valle de Lecrín, donde parte una interesante ruta circular para poder visitar 9 de ellos

Rafael Vílchez

Rafael Vílchez

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 10:36

En el municipio de Padul, en la comarca del Valle de Lecrín, llegaron a existir 34 refugios de pastores y agricultores que formaban parte de ... la identidad cultural de este pueblo. Según uno de los grandes dinamizadores de la cultura de Padul, Julio Martín «Estos refugios nos hablan de la forma de vida y trabajo del campo muy reciente. Estas singulares construcciones nos informan de la vida y relaciones sociales que existían en el medio rural, así como de las relaciones en el entorno natural de las generaciones que nos precedieron. Estas construcciones servían para refugiarse cuando las condiciones climáticas eran especialmente adversas», manifestó..

