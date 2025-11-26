El pueblo de Granada que llegó a tener 34 refugios de pastores y labradores para protegerse de la lluvia

En el municipio de Padul, en la comarca del Valle de Lecrín, llegaron a existir 34 refugios de pastores y agricultores que formaban parte de ... la identidad cultural de este pueblo. Según uno de los grandes dinamizadores de la cultura de Padul, Julio Martín «Estos refugios nos hablan de la forma de vida y trabajo del campo muy reciente. Estas singulares construcciones nos informan de la vida y relaciones sociales que existían en el medio rural, así como de las relaciones en el entorno natural de las generaciones que nos precedieron. Estas construcciones servían para refugiarse cuando las condiciones climáticas eran especialmente adversas», manifestó..

Asegura Martín que «los refugios de pastores y agricultores de Padul están en peligro de desaparición por haber perdido la funcionalidad que tuvieron en el pasado. Muchos refugios han desaparecido y otros están derrumbados por estar abandonados, a pesar de estar declarados Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco. Los refugios tienen varias denominaciones dependiendo del lugar donde se encuentran: catifas, chozos, cucos, bujardas, bohíos, caracolas…La arquitectura de los refugios es a la piedra seca, construyéndose con piedra del entorno que se coloca piedra sobre piedra, sin otro elemento o argamasa que lo una», indicó.

«La técnica de la piedra seca es una antiquísima tradición que se remonta a las primeras culturas urbanas y campesinas y que por su efectividad y escasos medios, ha pervivido a lo largo de los siglos. Estos refugios suelen ser de planta circular, cubierto por falsa bóveda. Tienen una entrada normalmente orientada al Este y sobre ella, existe un dintel de piedra que sirve para soportar el peso de la cúpula, entendiendo por tal el cerramiento de un espacio circular haciendo que el diámetro de las sucesivas hiladas sea cada vez menor, con lo que poco a poco, se produce el cierre del conjunto. La superficie exterior, suele ser de aproximadamente 8 metros cuadrados, la interior entre 1,50 y 2, 50 metros. Los refugios de Pañol se encuentras diseminados por la zona de secano: Camperte, Llano Borete, Las majadillas, Gororón, Chiribaile, Cerro del Aulagar…Existe una ruta circular partiendo del refugio que se instaló en el centro de Padul como nuevo punto de interés. Desde este lugar se puede visitar en pleno campo nueve refugios más», terminó diciendo Julio Martín.

Los refugios de pastores antiguos en España, conocidos principalmente como chozos, eran edificaciones rústicas de piedra seca, adaptadas a las inclemencias del tiempo y a la vida del pastoreo. A menudo se orientaban al este para aprovechar la luz del sol, y el humo del fuego salía por una abertura en la parte superior. Su estructura era sólida y aprovechaba la gravedad para cerrar el techo con una bóveda de piedra. Los refugios servían para el descanso, pernocta y cobijo del pastor ante las inclemencias del tiempo. En algunas zonas, también se usaban para guardar provisiones o proteger animales pequeños. A menudo, la techumbre de piedra se reforzaba con una cubierta de ramas y tierra para un mejor aislamiento. En Asturias, por ejemplo, se usaban cabañas de madera y roca con techos de escoba y vegetación, llamadas brañas. Actualmente, algunos chozos y brañas se recuperaron y rehabilitaron por asociaciones para conservar este patrimonio etnográfico y darlo a conocer. También, los pastores trashumantes construían cabañas portátiles. Otros pastores utilizaban cuevas y corrales como refugio para guardar el ganado.

Ahora el oficio de pastor está desapareciendo debido a la falta de rentabilidad, las duras condiciones laborales, la dificultad para encontrar relevo generacional y los problemas de gestión en algunas zonas de España. Los salarios bajos, el aumento de los costes y la falta de jóvenes que quieran dedicarse a esta labor contribuyen a su declive. En algunos lugares como en parques naturales, los pastores y ganaderos tienen que enfrentarse a conflictos con otros usuarios y a la necesidad de mantener los rebaños bajo control, lo que dificulta el trabajo. Algunas universidades han comenzado a ofrecer formación para atraer a jóvenes y enseñar técnicas sostenibles como el pastoreo regenerativo. Sin embargo, la sostenibilidad del oficio a largo plazo sigue siendo incierta y depende en gran medida de que se tomen medidas para apoyar a los pastores y hacer el trabajo más atractivo para nuevas generaciones.