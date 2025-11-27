Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

José Rivas, junto a un pozo decorativo instalado en Melicena. Rafael Vílchez

El pueblo de Granada que celebrará el primer pesebre viviente esta Navidad

Muchos de los vecinos y vecinas de la localidad costera de Melicena se convertirán en actores amateur para dar vida a las escenas bíblicas, recreando en el Belén Viviente, desde el Nacimiento y los Reyes Magos, hasta un ramillete de oficios y mercados

Rafael Vílchez

Rafael Vílchez

Jueves, 27 de noviembre 2025, 08:59

El pueblo de Melicena, perteneciente al municipio alpujarreño de Sorvilán, se prepara para celebrar el Primer Pesebre Navideño Viviente el día 14 de diciembre. En ... este día se podrá visitar desde las diez de la mañana hasta las siete de la tarde. Habrá dos pases guiados y recitales de villancicos a las doce y media del medio día y a las cuatro y media de la tarde. Este evento lo organiza el Ayuntamiento de Sorvilán, presidido por María Pilar Rivas (que también participará en el Belén Viviente) y la Asociación Cultural 'Se Armó el Belén' de Melicena, presidida por el policía local, José Rivas (que también intervendrá en este acontecimiento y además preside la Asociación Deportiva Mediterráneo). Rivas es una entrañable persona, muy servicial, afectuosa y cercana que le encanta potenciar y promocionar su pueblo a través de varios eventos. Esta excelente persona y buen profesional y genera un vínculo de cercanía. Él también tiene una gran habilidad y talento para cocinar en los días festivos, eventos deportivos, etcétera.

