El pueblo de Granada que celebrará el primer pesebre viviente esta Navidad

El pueblo de Melicena, perteneciente al municipio alpujarreño de Sorvilán, se prepara para celebrar el Primer Pesebre Navideño Viviente el día 14 de diciembre. En ... este día se podrá visitar desde las diez de la mañana hasta las siete de la tarde. Habrá dos pases guiados y recitales de villancicos a las doce y media del medio día y a las cuatro y media de la tarde. Este evento lo organiza el Ayuntamiento de Sorvilán, presidido por María Pilar Rivas (que también participará en el Belén Viviente) y la Asociación Cultural 'Se Armó el Belén' de Melicena, presidida por el policía local, José Rivas (que también intervendrá en este acontecimiento y además preside la Asociación Deportiva Mediterráneo). Rivas es una entrañable persona, muy servicial, afectuosa y cercana que le encanta potenciar y promocionar su pueblo a través de varios eventos. Esta excelente persona y buen profesional y genera un vínculo de cercanía. Él también tiene una gran habilidad y talento para cocinar en los días festivos, eventos deportivos, etcétera.

José Rivas ha avanzado a IDEAl que en el Primer Pesebre Viviente Navideño Melicena «habrá barra, barbacoa y dulces navideños a precios populares. También contará con recreaciones navideñas por el pueblo finalizando en la era. Melicena se convertirá por lo tanto en un Belén de carne y hueso. Participarán más de una veintena de personas, algunas de Castell de Ferro y de La Guapa. Esta fiesta contará con una iluminación especial, un gran árbol de Navidad hecho con figuras realizadas por las mujeres, una herrería, un castillo, el Nacimiento del Niño Jesús, los Reyes Magos, una posada, romanos y personal de la época, un pozo y una fuente, unas cuantas cabras de David 'El Pastor'. Además, y entre otras muchas cosas, se ha decorado la fachada de una vivienda con pintorescos motivos. Ya tenemos preparada la ropa para la escenificación. María Elena, la responsable del Punto Vuela del municipio de Sorvilán se encargará de guión y de contar la historia del Nacimiento de Jesús a los vecinos y visitantes», terminó diciendo.

En este evento habrá también dulces y anís y se sortearán un almuerzo o una cena en el Restaurante Esencia de Castell de Ferro, un muñeco Bebé Rabom, un gran jamón de la raza de cerdo Duroc y un queso García Vaquero. Antiguamente durante la Navidad en Melicena era costumbre que los niños y adultos fueran por las casas de los vecinos cantando villancicos y pidiendo el aguinaldo. Normalmente se trataba de conseguir algo de dinero, aunque poca cosa porque no había mucho que dar, aunque en alguna ocasión podía caer también algún regalillo. A veces no daban nada algunas personas y encima cuando alguien decía ¡Dame el aguinaldo! le respondían: 'Ahí lo llevas colgando'. La cabalgata en Melicena se viene realizando desde finales del siglo pasado. Para adquirir los caramelos y alquilar los trajes se hacía una rifa de una cesta de Navidad. Se preparaba una carroza adornada con hojas de palmera, banderitas, verde… La cabalgata iba por el paseo hasta el Peñón de San Patricio y volvía hasta la puerta de la tienda donde se repartían los regalos. Cuando pasaron unos años se comenzó a encargar de la organización la comisión de fiestas. Después lo viene organizando la asociación de vecinos.

En la actualidad, con Internet y WhatsApp, felicitar con postales y tarjetas de Navidad está casi en desuso, pero antiguamente sí se les enviaban a los familiares y amigos. A principios del pasado siglo la única forma que había en Melicena de comunicarse con familiares, amigos, novios y novias… que vivían lejos, mandar documentos escritos, pequeños paquetes… era a través del servicio postal. Lo normal era mandar cartas convencionales ya que al usar sobre mantenía la confidencialidad del contenido. Poco después se puso de moda el intercambio de tarjetas postales sobre todo para enviar felicitaciones, por el santo, Navidad, cumpleaños…Eran piezas rectangulares de cartulina o cartón fino preparadas para escribir, poner la dirección del destinatario, pegar el sello y enviar. A su éxito contribuyó que el coste del envío era la mitad que el de una carta normal; pero había que tener cuidado porque al no utilizar sobre su contenido podía ser leído con facilidad. Con las mejoras de los métodos de impresión comenzaron a vender postales que eran verdaderas obras de arte. Las postales siguen existiendo.

Melicena está bañada por el Mar Mediterráneo y situada entre el Peñón de San Patricio y la desembocadura de la Rambla del Realejo. El asentamiento humano por esta parte del litoral granadino es muy antiguo. Se han encontrado restos de pobladores del Neolítico en el entorno de Melicena. Estos primeros pobladores aprovecharon las grandes posibilidades pesqueras y recolectoras del tranquilo mar de la zona. Según Lorenzo Cara Barrionuevo, el topónimo Melicena, por su terminación, es de origen romano. Las primeras referencias escritas de una población estable en Melicena, datan del siglo XII, cuando el geógrafo e historiador ceutí (que revolucionó la geografía medieval) Al-Idrisi. Describió las alquerías de la Costa. Él contó que Balïsâna (Melicena) era una pesquería y que tenía una torre almenara (que todavía existe).