El pueblo de Granada que celebra este puente las fiestas de la matanza con arroz, asadura y embutidos

El 'Pueblo Libro', que es como se le conoce al municipio de Alpujarra de la Sierra, formado por Mecina Bombarón, Yegen, El Golco y la ... aldea de Montenegro, celebrará este fin de semana la Fiesta de la Matanza en Mecina Bombarón y Yegen. También, el día 5 se celebrará la V Fiesta de la Poesía en Yegen. El ganador ha sido José Francisco Sánchez Lozano. Se concederán otros premios y habrá una visita guiada, lectura poética por los alumnos participantes… También 'El Pueblo Libro' celebrará el VI Certamen de Fotografía. Los trabajos se podrán enviar a alpu.sierracertamenfotografia@gmail.com hasta el día 21 de diciembre.

En la Fiesta de la Matanza de Mecina Bombarón y Yegen habrá desayunos de roscos fritos, y almuerzos de plato alpujarreño, arroz matancero, asadura aliñada... En las dos barras de los dos pueblos no faltará un gran surtido de tapas variadas. También, y entre otras muchas cosas, habrá música con Manolo 'La Máquina del Acordeón' (Yegen), veladas musicales, bingos… El célebre José Manuel Asenjo Moreno es uno de los miembros de la Comisión de Fiestas de Mecina Bombarón.

Mecina Bombarón y Yegen se están preparando para celebrar a lo grande la Fiesta la Matanza. Muchas personas aprovecharán su estancia en Alpujarra de la Sierra para practicar deporte de naturaleza por el Parque Protegido de Sierra Nevada, en el corazón de La Alpujarra. Las rutas por los caminos de las acequias árabes de este municipio se han convertido en un recurso turístico y punto de destino de primer orden para los visitantes que buscan espacios naturales en los que caminar y contemplar el bello paisaje y las fincas de labranza, entre otras cosas. Estas rutas atraviesan castañares con multitud de ejemplares centenarios, algunos con troncos gigantescos. Caminar por las sendas de las acequias Ata y Baja permiten contemplar en pocas horas las condiciones de vida en tiempos pasados y presentes así como un gran número de fincas y bancales escalonados y algunos cortijos.

El 'Pueblo Libro' ha potenciado el turismo rural, la cultura y otras iniciativas destinadas a la explotación de recursos y conocimientos rurales. Sus peculiaridades geográficas han sido factores para el desarrollo de una infraestructura turística que proporciona al senderista una oferta interesante de montañismo. El patrimonio viario tradicional de su medio rural es utilizado incluso por grupos de extranjeros con el objeto de andar por los antiguos caminos de herradura que servían y siguen sirviendo de comunicación con otras zonas de La Alpujarra. «En este municipio son muchas las personas que siguen viviendo de la agricultura y la ganadería, existiendo también la figura del acequiero para el cuidado y la conservación de las acequias», indicó el muy eficaz y veterano alcalde de Alpujarra de la Sierra y presidente de la Mancomunidad de Municipios de La Alpujarra Granadina, José Antonio Gómez, que, por cierto, nunca a cobrado por serlo.

Aunque ya existían acequias en la época romana en La Alpujarra y otras zonas, la mayoría empezaron a construirse cuando comenzó la ocupación musulmana en la Península, en el siglo VIII. Aquellas gentes importaron y desarrollaron en esta zona una tecnología sencilla pero eficaz para la gestión del agua que perdura hasta nuestros días. Son tres las acequias más características de Mecina Bombarón: careo, madre y brazal. Las acequias de careo tienen la finalidad de guiar el agua del deshielo desde las altas cumbres hasta caladeros donde se infiltra para crear humedales en los pastizales y para que vuelva a aflorar más abajo, originando una acequia de riego o para que sirva de abastecimiento de agua potable.

Las acequias madre son los canales principales que recogiendo el agua del río atienden normalmente a una franja altimétrica determinada de la ladera. De estas acequias salen distintos ramales o brazales para distribuir el agua a los distintos pagos, mientras que los regueros lo que hacen es repartir el agua a cada parcela o bancal siguiendo las normas establecidas por la comunidad de regantes. Alpujarra de la Sierra es uno de los lugares más interesantes de La Alpujarra que ha sabido compaginar el turismo con la agricultura y la cultura, entre otras cosas. Merece la pena conocer todos los lugares de este municipio porque tienen mucho encanto: museos, exposiciones, arquitectura tradicional, artesanía, gastronomía, festejos, asociaciones, folclore, senderismo, castaños centenarios, frutos del campo, tradiciones, monumentos.. . Sus gentes son cercanas, muy trabajadora y maravillosas.