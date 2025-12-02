Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Una vecina de Mecina Bombarón mostrando uno de los buñuelos que la Asociación de Mujeres elaboran en las fiestas del pueblo R. Vílchez

El pueblo de Granada que celebra este puente las fiestas de la matanza con arroz, asadura y embutidos

Se podrán degustar roscos fritos, arroz matancero, asadura aliñada, plato alpujarreño, embutidos y un gran surtido de tapas alpujarreñas acompañadas con pan casero y vino de la Sierra de la Contraviesa

Rafael Vílchez

Rafael Vílchez

Martes, 2 de diciembre 2025, 13:14

El 'Pueblo Libro', que es como se le conoce al municipio de Alpujarra de la Sierra, formado por Mecina Bombarón, Yegen, El Golco y la ... aldea de Montenegro, celebrará este fin de semana la Fiesta de la Matanza en Mecina Bombarón y Yegen. También, el día 5 se celebrará la V Fiesta de la Poesía en Yegen. El ganador ha sido José Francisco Sánchez Lozano. Se concederán otros premios y habrá una visita guiada, lectura poética por los alumnos participantes… También 'El Pueblo Libro' celebrará el VI Certamen de Fotografía. Los trabajos se podrán enviar a alpu.sierracertamenfotografia@gmail.com hasta el día 21 de diciembre.

