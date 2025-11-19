Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Gabriel Castro y su madre, Marta Orpi, al frente del negocio. R. Vílchez

El pequeño pueblo de 40 habitantes de Granada que consigue tener su primer bar-tienda de alimentos

Notáez llevaba muchos años sin tener un comercio de comestibles y un bar, pero una familia de Argentina los ha podido recuperar en las antiguas escuelas nacionales de la localidad

Rafael Vílchez

Rafael Vílchez

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 09:34

Comenta

Más vale tarde que nunca. El pueblo de Notáez, de cerca de 40 habitantes residentes de forma continua, desde hace poco tiempo ya tiene un ... bar-tienda bautizado con el nombre de 'El que faltaba' gracias a la iniciativa impulsada por Gabriel Castro y su madre Marta Orpi. Esta familia de Argentina trabajó antes en su tierra y después en Italia y Alicante. Más adelante, a través de Internet conocieron a un vecino de Notáez que les informó que en su pueblo una familia alquilaba una casa, y sin pensárselo dos veces se mudaron a este pintoresco y bello pueblecito de La Alpujarra perteneciente al municipio de Almegíjar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La comida de José Sacristán en un popular restaurante de Granada: «Fue muy amable»
  2. 2 Granada llora por el maestro de la taracea de la Cuesta de Gomérez: «La artesanía era su pasión»
  3. 3 Convocan un casting en Granada para una película histórica
  4. 4

    Cinco empresas de Granada se coronan entre las 500 mejores pymes de España
  5. 5 Estos son los síntomas de los virus que empiezan a circular
  6. 6 El tren-restaurante de Granada que ofrece «una experiencia al estilo Orient Express»
  7. 7 Detenido por alentar a la población a producir desórdenes públicos contra la ZBE de Granada
  8. 8

    Condenan a dos años y ocho meses de cárcel a un subinspector de la Policía Local por malos tratos a su expareja
  9. 9 Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido
  10. 10 Sierra Nevada comienza a acondicionar la nieve caída en las últimas horas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El pequeño pueblo de 40 habitantes de Granada que consigue tener su primer bar-tienda de alimentos

El pequeño pueblo de 40 habitantes de Granada que consigue tener su primer bar-tienda de alimentos