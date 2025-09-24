Las niñas de Cojáyar recuperan por fin el transporte escolar La ruta hasta el colegio de Murtas vuelve a la normalidad con una nueva empresa tras nueve días de incertidumbre

Las hermanas Laia y Naiara suben a la furgoneta que les llevará al colegio y les devolverá a casa cada día.

Leticia M. Cano Miércoles, 24 de septiembre 2025, 00:13 Comenta Compartir

Las niñas de Cojáyar que no tenían transporte escolar para acudir a su colegio de Murtas han podido recuperarlo nueve días después. La ruta escolar ha sido cubierta por una «pequeña furgoneta» con monitora, tras el acuerdo de la Junta de Andalucía con una nueva empresa interesada. El convenio, según declara el alcalde de Murtas, José Miguel Romera, se produjo el pasado viernes, pero no fue hasta este pasado lunes cuando se firmó oficialmente.

«A mí me lo comunicaron mis hijas muy contentas porque se lo habían dicho en el colegio», cuenta Silvia Peccolo, madre de las niñas afectadas. Además, comenta que sus hijas están muy felices, a pesar de que se han adaptado lo mejor posible. «Es una alegría que todo haya vuelto ya a la normalidad», dice entusiasmada, resaltando que hasta cuentan con la misma monitora que tenían antes. Asimismo, el alcalde de la localidad añade que todavía no saben si se seguirá manteniendo esta furgoneta actual o si la empresa contratará a un taxi del pueblo para que realice la ruta. «Pero al menos ya se ha solucionado», expresa Romera.

A veinte minutos

La historia comenzó el pasado 10 de septiembre, cuando Laia y Naiara, de 11 y 8 años, se quedaron sin transporte escolar porque la empresa encargada de realizar la ruta terminó su contrato en pleno inicio de curso. Ellas viven en Cojáyar, pedanía de Murtas, y tienen que viajar cada mañana hasta este último municipio, ubicado a aproximadamente veinte minutos. Fue entonces cuando las niñas dejaron de acudir al colegio debido a la imposibilidad de su madre para conciliar el trabajo con el viaje de sus hijas hacia la escuela.

El centro al que acuden se trata de un colegio rural que ronda la veintena de alumnos y, tras conocer la situación, los demás compañeros de clase, para apoyarlas, realizaron una huelga que duró dos días. El colegio quedó totalmente vacío. Ante esta situación, el alcalde de la localidad, José Miguel Romera, tuvo que tomar acción y decidió que un coche del Ayuntamiento de Murtas realizara el trayecto para que las clases volvieran al centro escolar.

«Hemos puesto un coche del Ayuntamiento a su disposición. Por mi parte no pienso dejar a los niños fuera del colegio, porque ya no son dos, es que son todos», declaró con anterioridad. Esta solución temporal se implantó el pasado 17 de septiembre y ha durado hasta cuatro días. Fue ayer, décimo día del curso, cuando las niñas recuperaron la normalidad.

Además, en esta pedanía de Murtas vive otra familia que, según informa Romero, podrá hacer uso de este transporte. «Antes decidieron llevar a sus hijos en coche para evitar problemas, ahora no sé si querrán utilizar el transporte», señala el alcalde.

A partir de ahora, Silvia Peccolo, madre de las niñas afectadas, podrá mantener la calma que existía hasta antes de este inicio de curso. «Estuvieron una semana sin colegio y confié en la solución del Ayuntamiento. Así todo ha sido más fácil», sentencia la madre, feliz por fin.