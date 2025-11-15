Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La alberca de Capilerilla cercada y rehabilitada. Rafael Vílchez

Un municipio de la Alpujarra rehabilita una alberca y un lavadero con años de historia

El Ayuntamiento de La Taha ha actuado en la Alberca y el Lavadero de la Fuente Escardá del anejo de Capilerilla con el fin de conservar el patrimonio y la utilidad de estas infraestructuras, asegurando su correcto funcionamiento

Rafael Vílchez

Rafael Vílchez

Sábado, 15 de noviembre 2025, 10:29

El Ayuntamiento del municipio alpujarreño de La Haha, compuesto Pitres, Capilerilla, Atalbéitar, Ferreirola, Mecina, Mecinilla y Fondales, y presidido por José Antonio García Salguero (UCIN) ... ha rehabilitado y adecentado, entre otras cosas, el Lavadero de la Fuente Escardá y la Alberca de Capilerilla, dotándola de un pintoresco cercado, que no desentona con el terreno, coronado con las típicas chimeneas alpujarreñas en miniatura. Las vallas y cercados para las balsas de riego responden a un riesgo y su ausencia incumple la legislatura, pudiendo ser una trampa mortal para personas y animales. La Taha, en 2005, fue declarada por la Dirección General de Bienes Culturales, Bien de Interés Cultural dentro de la categoría de Sitios Históricos de la Alpujarra. En aquel tiempo la alcaldesa de este interesante municipio era María del Rosario Fernández, y el técnico municipal Alberto Martín. La Taha tiene 759 habitantes, de ellos 355 corresponden a Pitres.

