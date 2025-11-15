Un municipio de la Alpujarra rehabilita una alberca y un lavadero con años de historia

El Ayuntamiento del municipio alpujarreño de La Haha, compuesto Pitres, Capilerilla, Atalbéitar, Ferreirola, Mecina, Mecinilla y Fondales, y presidido por José Antonio García Salguero (UCIN) ... ha rehabilitado y adecentado, entre otras cosas, el Lavadero de la Fuente Escardá y la Alberca de Capilerilla, dotándola de un pintoresco cercado, que no desentona con el terreno, coronado con las típicas chimeneas alpujarreñas en miniatura. Las vallas y cercados para las balsas de riego responden a un riesgo y su ausencia incumple la legislatura, pudiendo ser una trampa mortal para personas y animales. La Taha, en 2005, fue declarada por la Dirección General de Bienes Culturales, Bien de Interés Cultural dentro de la categoría de Sitios Históricos de la Alpujarra. En aquel tiempo la alcaldesa de este interesante municipio era María del Rosario Fernández, y el técnico municipal Alberto Martín. La Taha tiene 759 habitantes, de ellos 355 corresponden a Pitres.

También en ese tiempo, con la ayuda de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de La Taha, conciente de que había que rehabilitar los lavaderos públicos del municipio, adecentó el del Barrio Alto y Fuente Marujo, situados en Pitres, y los ubicados en los anejos. En aquel tiempo faltó adecentar la Fuente del Presillo. Las técnicas de construcción que se usaron fueron las antiguas para respetar el encanto y la arquitectura tradicional de la Alpujarra. Cada lavadero dispone también de una fuente para beber o llevar agua y abrevadero para animales. Antiguamente cuando las casas no disponían de agua corriente, los lavaderos eran lugares de socialización femenina, según Alberto Martín. Las mujeres iban a por agua y a lavar los trapos. Trabajaban muchísimo porque todo se hacía a mano. Los lavaderos eran verdaderos mentideros donde se lavaba y se rumoreaba mucho.

En La Taha existen muchos lavaderos con muchos siglos de vida. Antaño fueron imprescindibles para la higiene y para surtirse de agua procedente de los deshielos de Sierra Nevada. Las mujeres se acercaban a estos lugares con cubos y canastas repletas de ropa para lavarla a mano sobre lajas inclinadas. El jabón que se utilizaba era casero y la colada se ponía a secar por los alrededores. Los lavaderos cubiertos se construyeron a semejanza de las moradas tradicionales. Ahora la mayoría de los lavaderos de la Alpujarra han pasado a ser elementos muy preciados y visitados que forman parte del patrimonio etnológico de la comarca. Las pequeñas balsas de riego en la Alpujarra, también llamadas albercas, son depósitos de agua que almacena agua de manantiales o de lluvia para riego de cultivos, especialmente en zonas de escasez de agua.

La Taha es un municipio con mucho encanto, destacando por su laberinto de de calles blancas y sus vistas impresionantes. Su belleza y tranquilidad es patente. Muchas personas de otros países, entre ellas artistas y artesanos, se mudaron a este lugar para vivir con menor estrés y en conexión con la naturaleza. El ritmo de vida en La Taha es relajado en comparación con las ciudades. Algunos extranjeros encuentran que el costo de vida en este municipio es más bajo que en sus países de origen, lo que les permite vivir mejor. También la naturaleza, el aire más limpio y el menor nivel de contaminación son factores importantes para quienes buscan un estilo de vida más saludable. La Taha necesita mucha ayuda de las administraciones porque posee siete anejos, poca población y muchos gastos, entre ellos los de mantenimiento. La Taha es el segundo municipio de la Alpujarra granadina con más núcleos de población, siendo el primero el municipio de Órgiva.