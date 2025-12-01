Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Fiesta de la Matanza celebrada en Pórtugos durante dos días, el pasado fin de semana. Rafael Vílchez

Un millar de personas participan en la Fiesta de la Matanza en un pueblo de La Alpujarra alta

En este evento se degustaron centenares de raciones de asadura matancera casera, embutidos realizados por varias mujeres y la carne de tres cerdos a la brasa, regada con caldo del 'Dios Baco', de la famosa 'Fuente del Vino'

Rafael Vílchez

Rafael Vílchez

Lunes, 1 de diciembre 2025, 09:25

Comenta

Un millar de personas de distintos lugares de Andalucía, principalmente, han asistido a la IV Fiesta de la Matanza de Pórtugos, organizada por el Ayuntamiento, ... presidido por el gran José Javier Vázquez, en colaboración con la Junta de Andalucía y la Diputación. Este evento ha sido planeado y ejecutado de manera excelente, con todos los detalles bien cuidados para ser una fiesta exitosa. Tocino, chuletas, jamón,, lomo, morcilla, longaniza..., se puede decir, y es una gran verdad, que de la cabeza a la cola ¡todo el cerdo se aprovecha! Alimento fundamental para los vecinos de Pórtugos y otros lugares a lo largo de los siglos, el cerdo es fuente de recetas tradicionales que han dado prestigio internacional a la charcutería española. Paralelamente, durante el pasado fin de semana (días 29 y 30), ha tenido lugar también en Pórtugos el IV Mercadillo de Alimentación y Artesanía participando más de una veintena de expositores. El olor a brasas llenó la plaza y alrededores.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mueren dos jóvenes de 21 y 17 años en un accidente en Huétor Santillán
  2. 2 Muere el hombre de 50 años que estaba en la UCI tras ser agredido en una fiesta en Motril
  3. 3 El casoplón en Granada con vistas panorámicas que se vende por solo 33.000 euros
  4. 4 Granada reformará por completo otras dos importantes calles del centro de la ciudad
  5. 5

    El Albaicín pierde en el incendio de la calle Guinea a su vecino más bohemio e insigne poeta
  6. 6 Un vigilante frustra el robo de un joven de 21 años en la Facultad de Educación de Granada
  7. 7 Pierde el control de su coche y se estampa contra los muros de un colegio de Maracena
  8. 8 Ángela abre en pleno centro de Granada la pastelería donde la gente «viene y repite porque es un paraíso»
  9. 9 Aviso de los meteorólogos por frío polar y más tormentas en Granada: hay opciones de nieve
  10. 10

    Las 14 horas de negociación para liberar a la rehén de Prado Negro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Un millar de personas participan en la Fiesta de la Matanza en un pueblo de La Alpujarra alta

Un millar de personas participan en la Fiesta de la Matanza en un pueblo de La Alpujarra alta