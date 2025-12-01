Un millar de personas participan en la Fiesta de la Matanza en un pueblo de La Alpujarra alta

Un millar de personas de distintos lugares de Andalucía, principalmente, han asistido a la IV Fiesta de la Matanza de Pórtugos, organizada por el Ayuntamiento, ... presidido por el gran José Javier Vázquez, en colaboración con la Junta de Andalucía y la Diputación. Este evento ha sido planeado y ejecutado de manera excelente, con todos los detalles bien cuidados para ser una fiesta exitosa. Tocino, chuletas, jamón,, lomo, morcilla, longaniza..., se puede decir, y es una gran verdad, que de la cabeza a la cola ¡todo el cerdo se aprovecha! Alimento fundamental para los vecinos de Pórtugos y otros lugares a lo largo de los siglos, el cerdo es fuente de recetas tradicionales que han dado prestigio internacional a la charcutería española. Paralelamente, durante el pasado fin de semana (días 29 y 30), ha tenido lugar también en Pórtugos el IV Mercadillo de Alimentación y Artesanía participando más de una veintena de expositores. El olor a brasas llenó la plaza y alrededores.

En este evento también hubo: desayunos matanceros, la 'Charanga los Apaches', venida de Otura; visitas guiadas; subida en un globo aerostático; talleres de caricaturas y gastronomía; apertura de la Fuente del Vino gratuita; degustación de jamón cortado a cuchillo; comida matancera; música en vivo y baile; lumbres matanceras para calentar el ambiente; actuación de 'El Niño del Albaycín'; despiece de tres cerdos por especialistas de Busquístar; elaboración de embutidos; demostración de crema hidratante de manteca de cerdo; barbacoa; sorteos; barra y elaboración de churros por un orgiveño; raíces flamencas con el 'Grupo Zoniche', etcétera. Además, actuaron el 'Grupo de Trovadores de la Contraviesa; la Escuela de Acordeones 'El Acordeón es Vida', de Granada; la 'Agrupación Musical José Cobo Grupo Abén Humeya', de Válor; 'Zarzamora', de Rubite; 'Música Tradicional Almazuela', de Lanjarón; 'Música de Cuerda Fuente Agria', de Pórtugos; y la 'Tuna del distrito de Granada'.Todos los grupos actuaron magníficamente, con mucha maestría.

La IV Fiesta de la Matanza fue inaugurada por la delegada de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, la lanjaronense Carmen Lidia Reyes, y José Javier Vázquez. A este acontecimiento asistieron también muchos ediles y alcaldes, entre ellos el de Lújar (José Antonio González), Válor (Juan Antonio Sánchez), y Juviles (María Lourdes Molina). Asimismo, se pudo ver al famoso Miguel Martín, empleado del Ayuntamiento de Motril, más conocido por 'El Chucle'. Las encargadas de preparar las viandas y embutidos fueron: Felisa, Pilar, Aurelia, Isa y Mari Trini. Un centenar de asaduras de cerdo se emplearon en la preparación de la asadura matancera acompañada con patatas fritas y aliñadas con pimiento colorao, ajo, orégano, vino y sal. Mari Trini indicó a IDEAL que «ya no se celebran matanzas caseras en mi pueblo y en otros lugares. Hasta hace unos lustros se celebraban matanzas en cada casa. Los cerdos se criaban con productos del campo. En mi casa se sacrificaban cuatro marranos porque nos juntábamos diez hermanos, nuestros padres y uno de nuestros abuelos. Antes en todas las casas había marraneras para criar estos animales. Yo aprendí el oficio de matancera gracias a mi madre Ana, ya desaparecida», terminó diciendo.

También, en Pórtugos, Pili Rodríguez, inauguró una tienda de productos alimenticios y bebidas de La Alpujarra y gran variedad de regalos. Este coqueto y pintoresco lugar se encuentra en la plaza, junto al célebre restaurante 'El Mirador'. José Álvarez, de 86 años de edad, se encargó de guiar la charanga por el pueblo. Hubo muchos voluntarios y miembros de Protección Civil de Lanjarón, Motril y otros pueblos. También estuvieron presentes miembros de la Guardia Civil con su capitán, Joaquín Guillamón, a la cabeza. Asimismo, hubo también una ambulancia y equipo médico para en casos de necesidad. Todos los empleados del Ayuntamiento arrimaron el hombro. El domingo muchas personas aprovecharon también la ocasión para asistir a misa, oficiada por el párroco, Rubén Ávila. Los cortadores de jamón de la empresa Diego Martín de Pórtugos, fueron: Antonio Vega, Ángel Jerez, Julio Gallegos y Juan Torres, y de pinche estuvo Francisco Cardona. Mauro Parodi realizó muchísimas caricaturas. En la fiesta se pudo ver al gran médico de familia de Pórtugos, jubilado en el pasado mes de mayo en Órgiva, Luis Francisco López.

Pórtugos ha olido a fogata matancera durante dos días. El ritual de la matanza del cerdo se ha recuperado con toda su pujanza. Hasta hace unos años fue una tradición en torno al sacrificio del cerdo. Muchas personas venidas de fuera siguieron el rastro de un tufillo, que traía el sabor de los torreznos, la corteza chamuscada y la cebolla cocida para la morcilla. Pórtugos va en alza. Su atrayente pasado histórico constituye una inagotable fuente para las narraciones legendarias. Pórtugos se encuentra situado a 1.300 metros de altitud sobre el nivel del mar. Tiene 385 habitantes. Sus secaderos de jamones y gastronomía gozan de gran fama. El pueblo está logrando grandes proyectos y un desarrollo socioeconómico local, mediante estratégicas únicas como la asistencia a los más mayores, la gastronomía, la cultura, la artesanía y los entornos naturales.

En la IV Fiesta de la Matanza no han faltado los turrones caseros y productos confitados de la familia de Miguel 'El Dulcero', con sede en Válor, y los chocolates de la Abuela Ili, creados por Mauricio en Pampaneira. El corredor Celestino Compán, vecino de Capileira, llegó a Pórtugos andando y se fue a música te talón como si tal cosa. Hace poco también acudió desde su pueblo a las fiestas de Ugíjar, en honor a la Virgen del Martirio. Otras veces las caminatas han sido superiores. Al músico de cuerda de Válor, Ángel Baños, se le ocurrió ir a una fuente instalada en la plaza de Pórtugos para limpiar sus gafas y su sorpresa fue que cuando abrió el grifo en vez de agua salió vino y, ni corto ni perezoso, las lavó y le quedaron perfectas y relucientes. Después de su actuación los famosos troveros, Juan Morón, de Cádiar, y 'El Panadero' del Pozuelo, rindieron culto con moderación al Dios Baco. De Lújar, por ejemplo, acudieron muchas personas. El programa de Instagran 'Viaje Potaje', conducido por Rafa y Pilar, cubrió este evento. Por cierto, el Hotel Restaurante Nuevo Malagueño de Pórtugos, de la familia Mingorance, se ha puesto a la venta por jubilación de sus dueños.