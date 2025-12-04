El entrañable y admirable deportista Manuel Ángel Martín Pérez, nacido en el municipio alpujarreño de Pórtugos el 30 de enero de 1980, que compitió en ... bochas adaptadas en los Juegos Paralímpicos de Pekín en 2008 y ganó dos medallas de bronce, una individual y otra por equipos, ha escrito un libro de algo más de 200 páginas que combina el texto con imágenes sobre su vida deportiva y su esfuerzo y sacrificio para lograr jugar en equipo y llegar a participar en unos Juegos Paralímpicos tras diez años de intensa preparación. También, contará Manuel Ángel en su volumen la historia de su familia, entre otras cosas. Martín también obtuvo en 2012 un diploma en los Juegos Paralímpicos de Londres y además, unos años más tarde, fue subcampeón de Europa y del Mundo por equipos. También, y entre otras cosas, es miembro fundador de Granada Paralímpica.

La corregidora del libro de la leyenda paralímpica granadina es María Martín Titos. A este campeón le concedió hace unos años la Diputación de Granada el Premio Imagen. En 2016 el jugador de bocha fue distinguido como 'Leyenda Paralímpica Granadina' en el Salón Cultural Fuente Agria de Pórtugos. El reconocimiento fue organizado por el Ayuntamiento y la Mancomunidad de Municipios de La Alpujarra. En este homenaje colaboraron la Ciudad Accesible y Granada Paralímpica y contó con compañeros del Club Deportivo ASPACE, equipo en el que ha militado desde 1996. También, hace unos días, 'Manolo Bochero' fue homenajeado, junto a otras personas y entidades, en la Primera Gala de la Discapacidad, organizada por el Ayuntamiento de Granada.

La obra de Manuel Ángel Martín Pérez aún no tiene un título asignado, pero pronto lo tendrá porque pronto será publicado. En esta obra colaboran los Ayuntamientos de Pórtugos y Granada capital, la Junta de Andalucía y la Diputación. El libro será presentado en Pórtugos, Granada capital y Madrid, donde también tiene grandes amigos, entre ellos, Álvaro, el seleccionador que lo llevó a Pekín.

El padre de Manuel Ángel se llamaba Antonio Martín y su madre de llama Carmen, aunque en su pueblo la llaman Angelina. Este deportista tiene dos hermanos, Rogelio y Luis Antonio, y una hermana llamada María Ángeles. Él reside casi todo el año con su hermana. Uno de sus maestros de escuela fue Paco Salas, de Pórtugos. Este excelente docente se portó muy bien con Manuel Ángel y le ayudó mucho con sabios consejos. Manuel Ángel nació con una parálisis celebrar que afecta la parte derecha de su cuerpo. Este deportista después de la escuela se fue a estudiar al Instituto Virgen de las Nieves de Granada y le costó mucho integrarse. La asociación ASPACE de Granada le ayudó mucho en varios deportes y allí se fraguó su afición por el deporte que lo llevó a la Olimpiada de Pekín.

En la actualidad 'Manolo Bochero', el abanderado del deporte inclusivo, se dedica en Granada capital a mirar la accesibilidad que tiene la ciudad. Cada día mira atentamente los bordillos de las aceras de las calles del Zaidín para que el Ayuntamiento las rebaje y corrija. Este deportista es un ser muy inteligente, solidario y dispuesto a ayudar a otras personas de forma desinteresada. Marín se caracteriza por su compromiso social, respeto por los demás y comprensión. Él sabe que el trabajo en equipo es clave para resolver problemas. Este deportista de primer orden es generoso y desapegado. Él trata a los demás con mucho respeto y promueve la igualdad y la justicia altruistamente. Además, participa de forma positiva en la mejora de situaciones adversas, lo que también contribuye a su propio bienestar. Su familia es muy admirada y apreciada por las personas que la conocen. El libro de 'Manolo Bochero' puede convertirse en un best-seller, gracias a una combinación de factores que van más allá de simplemente 'tener mucho que contar'.