Manuel Ángel Martín con su madre, Carmen Pérez, en su pueblo de Pórtugos R.Vílchez

El medallista paralímpico nacido en la Alpujarra que cuenta su vida en un libro

La obra del deportista de Pórtugos, Manuel Ángel Martín Pérez, establecido en Granada capital con su hermana María Ángeles, saldrá a la luz a principios del próximo año 2026

Rafael Vílchez

Rafael Vílchez

Jueves, 4 de diciembre 2025, 08:31

El entrañable y admirable deportista Manuel Ángel Martín Pérez, nacido en el municipio alpujarreño de Pórtugos el 30 de enero de 1980, que compitió en ... bochas adaptadas en los Juegos Paralímpicos de Pekín en 2008 y ganó dos medallas de bronce, una individual y otra por equipos, ha escrito un libro de algo más de 200 páginas que combina el texto con imágenes sobre su vida deportiva y su esfuerzo y sacrificio para lograr jugar en equipo y llegar a participar en unos Juegos Paralímpicos tras diez años de intensa preparación. También, contará Manuel Ángel en su volumen la historia de su familia, entre otras cosas. Martín también obtuvo en 2012 un diploma en los Juegos Paralímpicos de Londres y además, unos años más tarde, fue subcampeón de Europa y del Mundo por equipos. También, y entre otras cosas, es miembro fundador de Granada Paralímpica.

