Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El ganador, a la derecha de la foto R. Vílchez

José Francisco Sánchez gana el primer premio en el V Certamen Andaluz de Poesía Alpujarra

Su obra, diseñada y maquetada por el polifacéutico lanjaronense Fernando Rubio, está cargada de ternura, dolor, respeto y solidaridad con quienes sufrieron los daños de la DANA el pasado año

Rafael Vílchez

Rafael Vílchez

Martes, 9 de diciembre 2025, 09:26

Comenta

El 'Pueblo Libro', del municipio de Alpujarra de La Sierra, formado por Mecina Bombarón, Yegen, El Golco y Montenegro, ha celebrado la V Fiesta de ... la Poesía en Yegen. El primer premio lo ha conseguido José Francisco Sánchez Lozano, con la obra 'Bajo cielos rotos'. Este poeta nació en Ciudad Real y es funcionario de la Seguridad Social en Málaga. También, consiguieron un reconocimiento: María Rocío Jiménez (Málaga) con su poemario 'Del lodo al verso'; Bernardo Federico Delgado (Granada) por su poemario 'Salvar al hombre'; José Julio Palma (de La Calahorra) por su poemario 'Sentado sobre polvo y lodo'; Antonio León Lorente (Córdoba) por su poemario 'Cuando duele el sur'; y Javier Medino Castilleja (Huelva) por su poemario, 'Instinto animal'. Se repartieron un total de 900 euros en metálico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El aficionado trasladado a un hospital desde Los Cármenes era menor de edad
  2. 2 Detenidas 25 personas por el blanqueo de millones de euros procedentes del narcotráfico en Granada y Almería
  3. 3

    La Guardia Civil apunta un supuesto blanqueo de capitales de la exalcaldesa de Maracena
  4. 4 Tres alcaldes granadinos son reconocidos por su solidaridad durante la dana
  5. 5

    Arden dos vehículos en la calle Pintor Manuel Maldonado
  6. 6

    La capital logra un solar en Norte que llevaba 47 años bloqueado
  7. 7

    Luca Zidane revive sus fantasma
  8. 8 La UGR, segunda universidad andaluza en investigación y primera en producción e impacto a nivel nacional
  9. 9

    Sueño de un tren Málaga-Granada pasando por Alhama que se quedó en Ventas de Zafarraya
  10. 10 Detenido un hombre que robó con violencia un coche en Albolote

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal José Francisco Sánchez gana el primer premio en el V Certamen Andaluz de Poesía Alpujarra

José Francisco Sánchez gana el primer premio en el V Certamen Andaluz de Poesía Alpujarra