José Francisco Sánchez gana el primer premio en el V Certamen Andaluz de Poesía Alpujarra

El 'Pueblo Libro', del municipio de Alpujarra de La Sierra, formado por Mecina Bombarón, Yegen, El Golco y Montenegro, ha celebrado la V Fiesta de ... la Poesía en Yegen. El primer premio lo ha conseguido José Francisco Sánchez Lozano, con la obra 'Bajo cielos rotos'. Este poeta nació en Ciudad Real y es funcionario de la Seguridad Social en Málaga. También, consiguieron un reconocimiento: María Rocío Jiménez (Málaga) con su poemario 'Del lodo al verso'; Bernardo Federico Delgado (Granada) por su poemario 'Salvar al hombre'; José Julio Palma (de La Calahorra) por su poemario 'Sentado sobre polvo y lodo'; Antonio León Lorente (Córdoba) por su poemario 'Cuando duele el sur'; y Javier Medino Castilleja (Huelva) por su poemario, 'Instinto animal'. Se repartieron un total de 900 euros en metálico.

En este evento cultural estuvieron presentes 133 alumnos y alumnas de los institutos de enseñanza de Órgiva, Lanjarón, Pitres, Cádiar y Albuñol. También acudieron a este acto los niños y niñas de las escuelas de Yegen. Aunque en este proyecto también ha participado Ugíjar, el alumnado no pudo asistir porque tenía que atender una actividad previa. Asimismo, asistió un ramillete de docentes de los citados centros de enseñanza. En esta V Fiesta de la Poesía tomaron la palabra el alcalde de Alpujarra de la Sierra, José Antonio Gómez Gómez; la miembro de la directiva de la Asociación Cultural Abuxarra, Ana Sánchez Santiago, y el presidente de la Asociación Cultural Poeta Juan Gutiérrez Padial, de Lanjarón, Fernando Rubio Muñoz.

Hubo un suculento desayuno, donde no faltó el jamón del terruño; una visita guiada por el también músico, José Vílchez, de Cáñar; lectura poética a cargo de algunos alumnos de los citados institutos, entrega de premios, y reparto de dos libros: 'Bajo cielos rotos' y 'El principito'. En este acto también estuvieron arrimando el hombro ediles y trabajadores del Ayuntamiento de Alpujarra de la Sierra. También asistió la exconcejala de Yegen, Loli Cobo, y su marido, el exsecretario del Juzgado de Alpujarra de la Sierra durante 32 años, nacido en Dúrcal, Agustín Lozano.