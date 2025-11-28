La iglesia de un pueblo de Granada que cuenta con sacristán y ropa religiosa muy antigua y valiosa

El sacristán de la iglesia de Carataunas se llama Salvador Rodríguez. Desde hace 15 años él se encarga de ayudar al párroco Antonio Jesús Heredia, ... que se acerca desde Órgiva, en los servicios y el cuidado de la iglesia. Sus funciones incluyen preparar la liturgia, mantener el templo en orden y limpio, y ayudar en otras tareas como programar el sonido automático de las campanas de la torre o informar a la comunidad. Últimamente ha pintado varios lugares de la iglesia, entre ellos, el altar mayor. Su trabajo es fundamental para el funcionamiento de la parroquia, especialmente en Carataunas donde el sacerdote tiene otras parroquias a su cargo con el otro cura de Órgiva, Manuel España. La suegra de Salvador, Pilar, también fue sacristana durante mucho tiempo. Otras vecinas, la maestra doña Carmen y Expiración, también se ocuparon de la iglesia. Ahora cinco mujeres se encargan de barrer y fregar el suelo del templo. La liturgia se celebra los sábados. Carataunas tiene 227 habitantes censados.

La iglesia parroquial del municipio alpujarreño de Carataunas conserva entre su patrimonio una gran cantidad de vestuario litúrgico y piezas auxiliares de la indumentaria que durante siglos han utilizado los sacerdotes para las celebraciones religiosas. Esta riqueza en el vestir de los curas –tanto en las misas como en otros tipos de ceremonias– se simplificó mucho a partir del Concilio Vaticano II. En muchas ocasiones, la riqueza de las vestimentas y los adornos eran tan ostentosos que la iglesia fue arrinconando poco a poco buena parte de este material a medida que iba empleando ropas cada vez más sencillas. En el caso de la iglesia de Carataunas se ha conservado durante siglos toda esta indumentaria en buenas condiciones. Existen casullas, albas, estolas, manípulos, birretes, capas y otras piezas que los sacerdotes vestían, cada una según las exigencias de la liturgia al uso.

En la iglesia de Caratáunas, existen piezas antiquísimas que están confeccionadas con sedas y otras telas delicadas y bordadas con hilos de oro y plata. Entre la vestimenta litúrgica se encuentran algunas piezas que se utilizaron al menos desde el siglo VIII, como, por ejemplo el amito, del latín 'amitus' que es un lienzo rectangular de lino blanco que el sacerdote se coloca sobre los hombros y alrededor del cuello antes de ponerse el alba. También, y entre otras cosas, el manipulo (en desuso después de la reforma litúrgica) se ponía en el brazo izquierdo.

La iglesia de Carataunas se terminó de construir en 1617 y costó 4.153 reales. Su constructor fue Ambrosio de Vico, el maestro albañil Martín de Soto y el carpintero Alonso López. Al poco tiempo, en 1634, el altar mayor y otros elementos se hundieron por haber hecho mal la obra y hubo que reconstruir la iglesia. Carataunas es uno de los municipios más pequeños de La Alpujarra tanto en número de habitantes como en extensión superficial. Uno de sus principales patrimonios es su iglesia parroquial consagrada a Nuestra Señora de la Paz. Entre sus valiosas imágenes destaca una de la Inmaculada Concepción, atribuida a la escuela de Alonso Cano. Este pueblo alpujarreño cuenta también con tres ermitas, dos consagradas al Padre Eterno en su término municipal y una dedicada a las Ánimas Benditas a la entrada del casco urbano. Carataunas constituye un lugar ideal para el descanso y la tranquilidad.

Salvador Rodríguez, de 78 años de edad, fue alcalde de Carataunas durante 16 años. Él trabajó como autónomo en Puleva durante 33 años. Con su camión se encargaba de repartir leche por la noche a muchos establecimientos de Granada. Salvador pudo ir a la escuela cuando había muchos chiquillos. Uno de sus maestros fue don Lorenzo, que tocaba muy bien el violín. Salvador ha conocido a varios alcaldes de Carataunas: Antonio Sánchez; Severiano Martín, que tuvo una pensión en la Calle Alhóndiga de Granada, después estuvo el padre de Salvador que se llamaba Claudio; después fue Rafael Romero. También, fueron presidentes del Ayuntamiento de Carataunas, Placido Rodríguez, Manuel Jiménez y José López. El actual alcalde de Carataunas se llama Diego Fernández.

El padre de Salvador se llamaba Claudio Rodríguez y la madre, Carmen Martín. Su mujer se llama Pilar y hermana se llama Maricarmen. Salvador tiene tres hijas: Alicia, Raquel y Arancha, que le han dado 3 nietos y dos nietas. Salvador, además de atender la iglesia de su pueblo, cultiva una finca para obtener frutos naturales del campo. Uno de sus grandes amigos fue Juan de Dios Gallardo, fallecido en 2019. Carataunas llegó a tener, entre otras cosas, tres bares y una tienda de comestibles. En 1850 tenía 299 habitantes, 95 casas, varios telares, ganado lanar y cabrio, un molino de aceite. El presupuesto municipal ascendía a 2.000 reales. En otros tiempos Carataunas se llamó Caratanúz y producía vino, aceite, maiz, cebada, trigo, habichuelas, seda y fruta. En otros tiempos tuvo la tarea de impartir justicia en su jurisdicción, una función que todavía recuerda en 'Los huertos de la Inquisición'. Felipe II le otorgó el título de Villa.

Carataunas fue repoblada a finales del siglo XVI con 13 cristianos viejos de Galicia, Castilla-León y Portugal. Este pueblo formó parte del Señorío de Órgiva, donado por la Reina Isabel la Católica al Gran Capitán, Gonzalo Fernández de Córdoba. Desde la época árabe existieron industrias de seda y explotación de minas de hierro ubicadas en el lugar denominado 'La Perica', canteras de yeso... También existieron molinos de grano y aceite. Actualmente el patrón de Carataunas es San Marcos y la patrona la Virgen de la Paz. En su término municipal, junto a la carretera que se dirige a La Alpujarra alta existe un buen restaurante. Carataunas posee una pintoresca aldea llamada 'Las Cañadillas'. Carataunas estrenó la impresionante 'Fuente de la Humanidad' en 2015, gracias a la Diputación, presidida por Sebastián Pérez Ortiz. Su padre, Sebastián Pérez Linares, unos años antes fue homenajeado en este pueblo. Un paseo lleva su nombre. Los dos políticos hicieron, entre otras cosas, mucho por La Alpujarra.