La iglesia de un pueblo de Granada que cuenta con sacristán y ropa religiosa muy antigua y valiosa. R. V.

La iglesia de un pueblo de Granada que cuenta con sacristán y ropa religiosa muy antigua y valiosa

El que fuera alcalde del pequeño municipio alpujarreño de Carataunas durante 16 años, Salvador Rodríguez, lleva 15 años ocupándose del cuidado de la parroquia de su pueblo, igual que lo hiciera antes durante mucho tiempo su suegra Pilar

Rafael Vílchez

Rafael Vílchez

Carataunas

Viernes, 28 de noviembre 2025, 10:13

Comenta

El sacristán de la iglesia de Carataunas se llama Salvador Rodríguez. Desde hace 15 años él se encarga de ayudar al párroco Antonio Jesús Heredia, ... que se acerca desde Órgiva, en los servicios y el cuidado de la iglesia. Sus funciones incluyen preparar la liturgia, mantener el templo en orden y limpio, y ayudar en otras tareas como programar el sonido automático de las campanas de la torre o informar a la comunidad. Últimamente ha pintado varios lugares de la iglesia, entre ellos, el altar mayor. Su trabajo es fundamental para el funcionamiento de la parroquia, especialmente en Carataunas donde el sacerdote tiene otras parroquias a su cargo con el otro cura de Órgiva, Manuel España. La suegra de Salvador, Pilar, también fue sacristana durante mucho tiempo. Otras vecinas, la maestra doña Carmen y Expiración, también se ocuparon de la iglesia. Ahora cinco mujeres se encargan de barrer y fregar el suelo del templo. La liturgia se celebra los sábados. Carataunas tiene 227 habitantes censados.

