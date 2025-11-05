Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La imponente encina orgullo de un pueblo de Granada. R. Vílchez

Una de las encinas de mayor tamaño de Andalucía se encuentra en un pueblo de Granada

Este impresionante árbol centenario, que es capaz de dar sombra a un rebaño de un centenar de ovejas, está situado en una finca de un particular situada en el término municipal de Cádiar

Rafael Vílchez

Rafael Vílchez

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 11:05

Comenta

La Alpujarra es tierra de encinas centenarias. En la Sierra de la Contraviesa, por ejemplo, existen encinas de gran tamaño y antigüedad. En el término ... de Cádiar, entre higueras y viñedos y con inmejorables vistas, se encuentra una encina descomunal con muchísimos años de vida, con una copa de unos 18 metros de diámetro, una altura de casi 11 metros y un tronco que alcanza casi 4 metros de perímetro, según algunos agricultores. Este enorme árbol destaca en el paisaje. Aseguran algunos historiadores que La Alpujarra en otros tiempos estuvo poblada de encinas y alcornoques. Las encinas en esta comarca están ligadas a la agricultura, ganadería y cultura, donde se la ha valorado por su valor desde hace miles de años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El menor de Albuñol recibió tres puñaladas con un cuchillo en el instituto
  2. 2

    «Llamé a mi hijo y me dijo que ya volvía, fue lo último que supe de él antes de morir»
  3. 3

    «Nadie se lo podía creer, son niños buenos que nunca se meten en peleas»
  4. 4 El menor acuchillado en una clase y su agresor eran «amigos sin antecedentes de mala conducta»
  5. 5 Un frente frío trae lluvia y tormentas a Granada en 24 horas: estos serán sus efectos
  6. 6 Alcampo incluye un aceite de oliva virgen extra andaluz en su promoción con 50 euros de descuento
  7. 7 Estas son las mejores croquetas de Granada: «Son como las de mi abuela y mi madre»
  8. 8 Reaparece en televisión Osel Hita, el lama de Granada
  9. 9 Primera subida de la gasolina antes de que se disparen los precios con la nueva regulación europea
  10. 10

    Disparan con perdigones a un taxi de madrugada en la Chana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Una de las encinas de mayor tamaño de Andalucía se encuentra en un pueblo de Granada

Una de las encinas de mayor tamaño de Andalucía se encuentra en un pueblo de Granada