Una de las encinas de mayor tamaño de Andalucía se encuentra en un pueblo de Granada

La Alpujarra es tierra de encinas centenarias. En la Sierra de la Contraviesa, por ejemplo, existen encinas de gran tamaño y antigüedad. En el término ... de Cádiar, entre higueras y viñedos y con inmejorables vistas, se encuentra una encina descomunal con muchísimos años de vida, con una copa de unos 18 metros de diámetro, una altura de casi 11 metros y un tronco que alcanza casi 4 metros de perímetro, según algunos agricultores. Este enorme árbol destaca en el paisaje. Aseguran algunos historiadores que La Alpujarra en otros tiempos estuvo poblada de encinas y alcornoques. Las encinas en esta comarca están ligadas a la agricultura, ganadería y cultura, donde se la ha valorado por su valor desde hace miles de años.

Históricamente, los campesinos y ganaderos la protegían porque sabían su importancia para la tierra, pero con el tiempo, la proliferación de leyes medioambientales ha complicado su cuidado, provocando que algunas desaparezcan, según algunos expertos. Las encinas han estado asociadas a la ganadería y la agricultura durante más de 10.000 años. Los antiguos pobladores de La Alpujarra utilizaban los bosques de encinas para obtener recursos, siendo una parte fundamental de la economía local. La encina es un símbolo de resistencia y adaptación en la región, y su historia está intrínsecamente ligada a la vida y cultura de La Alpujarra. El bosque de los reinos de Granada y Jaén, estaba poblado por el pinar, el roble andaluz o quejigo, y, sobre todo, por el encinar.

Por zonas geográficas, había importantes masas boscosas en La Alpujarra granadina, con predominio del roble y encinar; el sureste de Málaga, norte de Granada y comarca de Guadix, con una fuerte implantación del pino, sobre todo carrasco, y con gran importancia de la encina. En La Alpujarra la encina era, sin lugar a dudas, el árbol más representado. Predominaba de forma clara en la Sierra de la Contraviesa y otras partes. La historia de la encina está ligada a su importancia como árbol mediterráneo fundamental para las civilizaciones ibéricas, que aprovecharon su madera para la construcción y para obtener productos como el carbón y tintes, y sus bellotas para alimentación.

En la época andalusí, se utilizaban las bellotas para hacer harina y para curar diversas dolencias, como úlceras internas. También han sido utilizadas por órdenes militares, como la de La Encina, que la usaba como emblema. La encina era un árbol sagrado para los celtas. La encina es el árbol más mencionado en El Quijote, con más de 20 apariciones, al igual que sus bellotas. Los pueblos íberos ya domesticaban los encinares, creando las 'dehesas' para obtener bellotas grandes y dulces. Los árabes ya conocían bien los usos de la encina. La madera se utilizaba para la construcción y el fruto para la alimentación de las personas y los cerdos, principalmente. Las raíces se usaban para teñir el cabello de negro y las virutas de la madera para conservar frutas como granadas, peros y membrillos.