Los dos hermanas fueran recibidas por compañeras del cole, que han llegado a hacer huelga para apoyarlas. S. P.

Las dos niñas de Cojáyar se reincorporan por fin al colegio una semana después del inicio

A pesar de seguir sin transporte escolar, el Ayuntamiento de Murtas ha facilitado un coche para que las hermanas afectadas vuelvan a clase

Leticia M. Cano

Jueves, 18 de septiembre 2025, 00:38

Las niñas de Cojáyar, una pedanía de Murtas que se ubica en la Alpujarra, vuelven al colegio una semana después de que se iniciara el ... curso. El problema ante la falta de una empresa que se encargue de realizar la ruta escolar Cojáyar-Murtas sigue sin solucionarse y por ese motivo las niñas dejaron de acudir al colegio. Ante esto, el Ayuntamiento de Murtas ha puesto a disposición de ambas hermanas, de 11 y 8 años, un coche municipal para subsanar el problema temporalmente. Mientras tanto, el alcalde del municipio espera reunirse con la empresa interesada para aclarar el asunto y llegar a un acuerdo con la Junta de Andalucía

