Las dos niñas de Cojáyar se reincorporan por fin al colegio una semana después del inicio

Las niñas de Cojáyar, una pedanía de Murtas que se ubica en la Alpujarra, vuelven al colegio una semana después de que se iniciara el ... curso. El problema ante la falta de una empresa que se encargue de realizar la ruta escolar Cojáyar-Murtas sigue sin solucionarse y por ese motivo las niñas dejaron de acudir al colegio. Ante esto, el Ayuntamiento de Murtas ha puesto a disposición de ambas hermanas, de 11 y 8 años, un coche municipal para subsanar el problema temporalmente. Mientras tanto, el alcalde del municipio espera reunirse con la empresa interesada para aclarar el asunto y llegar a un acuerdo con la Junta de Andalucía

Laia y Naiara, las niñas afectadas, solo tuvieron transporte escolar el 10 de septiembre. Al día siguiente, y tras la finalización del contrato por parte de la empresa encargada, según indica José Miguel Romera, el alcalde de Murtas, la compañía se retiró. Fue entonces cuando la directiva del centro escolar llamó a Silvia Peccolo, madre de las niñas, para comunicarle que al día siguiente sus hijas no serían recogidas en la parada como venía sucediendo hasta este año.

La madre, ante la imposibilidad de compatibilizar su trabajo con el trayecto de sus hijas para ir al colegio, tuvo que tomar una decisión. «Mis hijas tienen derecho al transporte. Yo no las puedo llevar y han tenido que faltar a clase», comenta. Sus compañeros, para solidarizarse con ellas, también han realizado una huelga de dos días, lo que ha provocado que el alcalde de Murtas tenga que afrontar la situación de forma inmediata.

«No pienso dejarles sin cole»

«Hemos puesto un coche del Ayuntamiento a su disposición para que acudan a clase. Por mi parte no pienso dejar a los niños fuera del colegio, porque ya no son dos, es que son todos», informa. Además, añade que hay prevista una reunión a la que acudirá la empresa interesada en realizar la ruta junto con el Ayuntamiento del municipio para así poder contactar con la Delegación Territorial de Educación y «que medie en el tema».

«Me han dicho que esto tiene solución, pero a ver», duda el alcalde. Romera ya indicó con anterioridad que la Junta les transmitió que el problema estaba solucionado y que las niñas tendrían autobús. «Un rato más tarde nos volvieron a decir que no», señala. De momento, no tienen más noticias al respecto y el paso de los días le causa desesperación.

Desde la Junta aseguran a IDEAL que están tratando de solucionar el problema cuanto antes. Mientras tanto, el primer edil y el centro escolar también trabajan en el asunto. «Solo tengo palabras de agradecimiento para el Ayuntamiento», remarca Silvia Peccolo, madre de las niñas. Además, celebra que las pequeñas se están adaptando a la situación con buena actitud. «Tenían ganas de volver a clase, pero seguimos a la espera de tener una solución real», sentencia.