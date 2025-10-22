Los cortijos granadinos que son huertos por dentro: así conservan frescos los alimentos

Rafael Vílchez Miércoles, 22 de octubre 2025, 11:59 Comenta Compartir

En algunas moradas y cortijos de La Alpujarra, principalmente, siguen existiendo, entre otras cosas, las despensas y camarillas con cañas suspendidas horizontalmente mediante cuerdas de esparto y alambres de las púas clavadas en las vigas del techo. En ellas se cuelgan ristras de ajos, manojos de tomates y pimientos, caquis y granadas, peros, racimos de uvas y otros frutos. También, en estas habitaciones que saben a gloria se colgaban, antes más que ahora, la mayoría de los productos de la matanza del cerdo: jamones, salchichones, chorizo, longaniza... En estos cuartos de desahogo existen orzas para productos del cerdo en manteca, recipientes para el aceite y las aceitunas, garrafas de cristal forradas de mimbre, lebrillos, embudos de metal, tinajas para el vino, hiervas medicinales, tarros con miel y queso en aceite… Las matanzas del cerdo en las zonas rurales y en los pueblos de La Alpujarra casi han desaparecido.

A pesar de los grandes avances, que reconocen, a pesar de las penalidades sufridas, muchos alpujarreños sienten nostalgia de aquella época de su niñez y juventud. Se escuchas frases como estas: «Sí, antes era muy duro, pero la gente se hablaba», «Hoy casi no hay vecinos ni unión», «Antes podías andar tranquilo de noche por cualquier sitio y ahora no», «Ahora se ha perdido el respeto», «Antes éramos felices con lo que había, no se conocía otra cosa, no se añoraba otra cosa». Asimismo, en los cortijos de La Alpujarra, principalmente, siguen existiendo los atrojes, una especie de pesebres grandes donde se almacena el grano. En casi todos los cortijos existen yuntas de mulos. Algunos campesinos ya están mecanizados para las faenas del campo. Siguen abundando en esta zona las bodegas familiares y las bodegas de gran tamaño.

Antiguamente, más que ahora, los lazos de parentesco eran realmente muy fuertes. Los padres se preocupaban de que sus hijos conocieran a sus primos y respetasen a sus tíos y a sus abuelos. Se programaban visitas para ello o se mandaba a los niños ya mayorcitos a ir a visitar a sus primos. Los cuñados eran uno más de la familia. El compadre y la comadre, es decir el padrino y la madrina de boda, que solían serlo también de los bautizos de los hijos, ocupaban un importante lugar en lo que refiere al respeto debido a las personas del entorno. Los actos sociales que reunían a las familias eran las bodas, la música de cuerda, los festejos y los entierros, principalmente.

Antiguamente abundaban en La Alpujarra los esquiladores que iban por los cortijos ofreciéndose a pelar las bestias de carga y las ovejas en primavera o entrada del verano, los lañaores que gobernaban los lebrillos con grapas y los cubos, jarros… con zinc, los afiladores con el sonido de sus flautas, los herradores, los muleros, los veterinarios, los marchantes, recoveros, panaderos, vendedores ambulantes de ropa, los semaneros que vendían a plazos los encargos que les hacían, los caleros, los carreteros, los fragüeros, los pastores…También abundaban los pescaderos de la Costa, cuyas mujeres transponían a la sierra con sus mercancías, los alpargateros, los molineros.. Como era propio de la época, la mayoría de la gente era analfabeta o sólo sabía leer, escribir y las cuatro reglas. Era frecuente que alguien instruido le escribiera las cartas a un vecino cuando éste quería escribirle a su hijo mientras realizaba el servicio militar. Por supuesto también les leía las cartas que enviaba el hijo. Hasta más o menos 1950 en toda España se iba a la escuela con una pizarra, un pizarrín, un trapo para borrar, una libretilla y poco más.

Antiguamente en casi todas las casas de La Alpujarra estaba 'El Zaragozano', pequeña revista de edición anual, que se sigue publicando, en donde se puede consultar las previsiones del tiempo para todo el año. También hace años las mujeres sabían hacer encajes de bolillos. En todos los cortijos había los utensilios básicos para coser y remendar las ropas. Las agujas y alfileres se clavaban en los acericos, y estos junto a las tijeras, carretes de hilo… se guardaban en el tabaque. Cuando llegaron hubo quien se compró una máquina de coser. Antes se cocinaba en la lumbre, en el fuego de la chimenea. Un comerciante de Ugíjar, Federico Hervás, fue el primero en introducir las bombonas de butano el la Sierra de la Contraviesa y otras zonas. A lo primero a la gente le daba mucho miedo adquirirlas por si explotaban.

Antes los panes caseros y cortijeros eran grandes hogazas y el privilegio de partirlos correspondía al padre quien sistemáticamente le hacía una cruz con el cuchillo antes. Casi todo se acompañaba con pan. Las mujeres o las hijas llevaban el almuerzo a los hombres a los bancales si estos estaban lejos del cortijo o morada, para que no perdieran el tiempo en ir y venir y pudiesen así trabajar más horas en la tierra. Se solía tomar el café de olla, que era de avena. Los huevos se los solían llevar los recoveros. En algunos lugares sólo los tomaban los enfermos y las parturientas. Se solía cocinar migas, gachas con pimientos y leche, gurullos, arroz, fritás, patatas fritas, pucheros, pescado frito, cocidos, tocino con pan, gazpacho, conejo al ajillo… Los bancales aportaban tomates, patatas, lechugas, cebollas, ajos, uvas, granadas, membrillos, almendra, higos, pimientos, cardos… Aunque ha menguado muchísimo, existen familias que siguen guardando las antiguas tradiciones porque desean permanecer en plena naturaleza y viviendo de lo que le da su tierra.