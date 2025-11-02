Es común que la mayoría de los atardeceres en otoño en La Alpujarra y en otras partes se vean rojizos y de color rosa debido ... a que la luz solar atraviesa una mayor cantidad de atmósferas. En este recorrido, las partículas del aire dispensan las longitudes de onda más cortas (como el azul) con mayor eficiencia, permitiendo que las ondas más largas (rojo y naranja) nos lleguen más fácilmente. La humedad del aire, que puede ser menor en esta estación, también puede intensificar estos colores. Las nubes en sí no se vuelven rosas, sino que son iluminadas por esta luz roja y naranja que ha atravesado la atmósfera, haciendo que reflejen esos colores, según los entendidos en este tema.

Algunos de los atardeceres más fascinantes e impresionantes se encuentran en Capileira, en el Cerrajón de Murtas, en Trevélez o en El Haza del Lino. En Cáñar, Carataunas, Soportújar, Nevada, La Taha, Alpujarra de la Sierra, Bérchules, Busquístar, Pórtugos, Bubión, Pampaneira, Juviles, Lanjarón, Órgiva… también las puestas de sol son únicas, como en una película. Parece que en otoño más que nunca el cielo pinta su obra maestra cuando el día se va apagando. Un adiós dorado y cobrizo que promete volver. El cielo volverá a arder de belleza. Muchas personas esperan el momento de contemplar los colores vibrantes que genera el efecto Rayleigh. A menudo se asocia el otoño con sentimientos de serenidad, reflexión y una estética romántica y creativa, que a la vez se refleja en la apreciación de sus paisajes.

La opacarofilia es el término que se usa para describir la pasión y admiración por los atardeceres. Las personas que lo padecen sienten una fascinación genuina por el ocaso y buscan el mejor lugar para verlo cada vez que viajan. Capileira está considerado uno de los mejores lugares de la zona para ver el atardecer por su ubicación estratégica, que ofrece vistas oníricas y espirituales cuando el sol da sus últimos 'coletazos'. Rojizos, ocres, naranjas, verdes… inundan el paisaje alpujarreño. El otoño ya ha empezado de nuevo a ensayar su paleta de colores otoñales. Más allá de las capitales famosas, existen joyas ocultas en los pueblos de La Alpujarra que brillan con luz propia y se sonrojan (hacer salir los colores) en otoño cuando cae la tarde.