Un atardecer otoñal en Capileira. R. Vílchez

Los atardeceres otoñales tiñen el cielo de La Alpujarra de colores vibrantes

Uno de los lugares favoritos para contemplar las impresionantes puestas de sol es el municipio de Capileira

Rafael Vílchez

Rafael Vílchez

Capileira

Domingo, 2 de noviembre 2025, 18:32

Es común que la mayoría de los atardeceres en otoño en La Alpujarra y en otras partes se vean rojizos y de color rosa debido ... a que la luz solar atraviesa una mayor cantidad de atmósferas. En este recorrido, las partículas del aire dispensan las longitudes de onda más cortas (como el azul) con mayor eficiencia, permitiendo que las ondas más largas (rojo y naranja) nos lleguen más fácilmente. La humedad del aire, que puede ser menor en esta estación, también puede intensificar estos colores. Las nubes en sí no se vuelven rosas, sino que son iluminadas por esta luz roja y naranja que ha atravesado la atmósfera, haciendo que reflejen esos colores, según los entendidos en este tema.

