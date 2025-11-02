Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Alpujarra de la Sierra celebra el cuarto aniversario de su Fiesta de la Castaña. R. Vílchez

Alpujarra de la Sierra celebra el cuarenta aniversario de su Fiesta de la Castaña

Este evento, pionero en la comarca, fue creado en Mecina Bombarón hace cuatro décadas gracias a la Asociación de Jóvenes Aben Aboo

Rafael Vílchez

Rafael Vílchez

Alpujarra de la Sierra

Domingo, 2 de noviembre 2025, 19:17

Mecina Bombarón y Yegen, pertenecientes al municipio de Alpujarra de la Sierra, 'El Pueblo Libro', junto a El Golco y el caserío de Montenegro, han ... celebrado la Fiestas de la Castaña, la primera que se viene celebrando en la comarca desde hace 40 años, y Halloween, con degustaciones de castañas tostadas con anís (para el que quiso) cosechadas en estos lugares, degustaciones de buñuelos caseros, migas con engañifa y carne con setas y guisote de calabaza. También hubo en las barras más de una docena de tapas diferentes. Asimismo tuvo lugar la tradicional Ruta de las Acequias y las verbenas con el Trío Caribe Show y Zirux Dj. No faltaron los concursos de disfraces para grandes y pequeños.

