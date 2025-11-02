Alpujarra de la Sierra celebra el cuarenta aniversario de su Fiesta de la Castaña

Mecina Bombarón y Yegen, pertenecientes al municipio de Alpujarra de la Sierra, 'El Pueblo Libro', junto a El Golco y el caserío de Montenegro, han ... celebrado la Fiestas de la Castaña, la primera que se viene celebrando en la comarca desde hace 40 años, y Halloween, con degustaciones de castañas tostadas con anís (para el que quiso) cosechadas en estos lugares, degustaciones de buñuelos caseros, migas con engañifa y carne con setas y guisote de calabaza. También hubo en las barras más de una docena de tapas diferentes. Asimismo tuvo lugar la tradicional Ruta de las Acequias y las verbenas con el Trío Caribe Show y Zirux Dj. No faltaron los concursos de disfraces para grandes y pequeños.

Estos festejos han sido organizados por las asociaciones de Mujeres de Mecina Bombarón y Yegen, los mayordomos y mayordomas de estos dos pueblos en colaboración con el Ayuntamiento, presidido por José Antonio Gómez. El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo de la Junta de Andalucía, José Javier Martín, asistió a estas fiestas que congregaron a muchísimas personas de dentro y fuera de La Alpujarra. Hubo también venta de castañas crudas y jabones naturales artesanales elaborados por Ana María, concurso de disfraces, siendo la ganadora la joven Patricia Peña Valdearenas y apadrinamiento de castaños centenarios en Mecina Bombarón. Un equipo de televisión de Corea del Sur estuvo filmando las fiestas.

Uno de los agricultores y cosecheros de abolengo de Mecina Bombarón es Juan Valdearenas. Este vecino sabe tostar castañas con mucha maestría y su mujer, nacida en Ugíjar, también. Su castañar es espectacular y posee agua de regadío. El agricultor en tierras de Almería, José Manuel Asenjo, es uno de los 18 mayordomos de las fiestas de Mecina Bombarón desde el 30 de septiembre de este año hasta el 30 de septiembre de 2026. Adoración y Antonio actuaron de cocineros. La primera Fiesta de la Castaña de Mecina Bombarón según Asenjo «surgió hace 40 años gracias a la Asociación de Jóvenes Aben Aboo, que había. Un año, al acabar las fiestas de San Miguel, nosotros los de la Asociación, que nos habíamos hecho cargo de la barra, decidimos hacer una próxima fiesta en este caso dedicada a la castaña porque en mi pueblo existía la costumbre de tostar castañas en las casas el Día de Todos los Santos y otros días. Y eso hicimos el primer año a la intemperie, en la puerta de la iglesia. El siguiente año la fiesta fue en el salón de Benigno. Esta fiesta es la más antigua de La Alpujarra y cada año atrae a más personas de fuera», terminó diciendo.

Algunas imágenes de la Fiesta de la Castaña. R. Vílchez

Una de las mayordomas de Yegen es Olinca, nacida en Rumania y residente en Yegen desde hace 8 años. En Yegen, según una de sus vecinas, la presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres de La Alpujarra y parte de la Costa, Loli Cobo, «las mujeres de la asociación han elaborado migas con engañifa: tocineta, longaniza y pimientos fritos. Por la tarde hubo castañas asadas con leña de olivo por Francisco Javier y Manuel Jesús, concurso de disfraces, bingo, velada musical, barra, visitas por el pueblo y otras cosas. También ha habido buñuelos caseros muy ricos. La asociación comenzó a elaborarlos en la lumbre a las cinco de la mañana, se gastó 35 kilos de harina y se vendieron todos porque estaban riquísimos. La Asociación de Mujeres El Nacimiento de Yegen es muy activa. Diré también que nos ha gustado mucho que aparezca por el pueblo una televisión de Corea del Sur para realizar un reportaje sobre nuestro pueblo. Han grabado las migas, los buñuelos y han hablado con nosotras... A este equipo le ha encantado el pueblo y sus lugares típicos. Han estado también en Ponferrada y Sevilla. Lo que más le interesa es comparar la cultura de cada zona», concluyó.

En Mecina Bombarón se pudo ver degustando castañas a más de 200 personas, entre ellas, al alcalde y su esposa, y al exdirector científico, investigador, profesor, catedrático de Medicina, exdecano de Asuntos Hospitalarios de la Facultad de Medicina de Córdoba… Francisco Pérez, con raíces en La Alpujarra y vivienda en Mecina Bombarón. Está excelente persona pregonó las Fiestas de San Miguel en 2018. En la Ruta de las Acequias participaron muchas personas de Granada, Almería, Madrid, Málaga, Alicante, Córdoba…