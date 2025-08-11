Konstantin Volostnov: El virtuoso del órgano que llega a Granada

IDEAL Lunes, 11 de agosto 2025, 18:11 | Actualizado 18:25h. Compartir

Konstantin Volostnov se ha consolidado como uno de los más destacados organistas de concierto, marcando un hito en la música clásica contemporánea. Nacido en Rusia, es el primer y único organista de su país que ha triunfado en los concursos de órgano más prestigiosos de Europa Occidental, lo que habla de su dedicación y excepcional talento. Su recorrido musical comenzó en el Conservatorio de Moscú, donde fue guiado por renombrados maestros como Alexei Parshin, Yuri Martynov y Alexei Lyubimov.

El domingo, 7 de septiembre de 2025, a las 12:00 horas, el talentoso Volostnov deslumbrará a los asistentes en el Auditorio Manuel de Falla. Su maestría al órgano resonará en la Sala de Cámara B, creando un ambiente mágico que cautiva. La clásica regresa una temporada más a Oferplan Granada de IDEAL con entradas a precio exclusivo.

La carrera de Volostnov se ha visto enriquecida gracias a sus colaboraciones con directores de orquesta de renombre internacional, tales como Kent Nagano, Jean-Christophe Spinosi, Vladimir Ashkenazy, Mikhail Pletnov y Vladimir Yurovsky. Su repertorio es vasto y diverso, llevando su arte a importantes escenarios en Europa, el Reino Unido, EE. UU., Canadá y su natal Rusia. Las catedrales y auditorios que han acogido su talento incluyen la emblemática Catedral de Chartres, la Catedral de San Bavón de Haarlem y la célebre Catedral de Santiago de Compostela.

La pasión de Konstantin por la obra de Johann Sebastian Bach es particularmente notable, reflejada en su ambiciosa serie de interpretaciones de la obra completa para órgano del maestro alemán, realizada entre 2013 y 2022 en cuatro ocasiones distintas. Mirando hacia el futuro, la temporada 2024-25 promete ser emocionante, ya que Volostnov tiene programadas actuaciones a gran escala en Alemania, Suiza y Francia, participando en festivales y ciclos de órgano de renombre. En febrero de 2025, se lanzará su nuevo álbum, grabado con el órgano de la Unión de Compositores de Armenia, marcando un importante hito al abrir al público internacional la historia y el sonido de los órganos de tubos armenios.

Con un compromiso constante hacia su perfeccionamiento artístico, Konstantin se ha graduado con diplomas de posgrado en órgano en la Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst de Stuttgart, bajo la dirección del ilustre profesor Ludger Lohmann. Durante su examen final, inscribió su nombre en la historia como el primer estudiante de posgrado en obtener el diploma «con honores». Entre 2010 y 2022, enseñó órgano en el Conservatorio Estatal Tchaikovsky de Moscú, donde sus alumnos se convirtieron en laureados de competiciones internacionales y han continuado sus carreras en países como Alemania, Francia, Austria y Suiza.

Música