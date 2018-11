El 'Kiki', que llevaba un subfusil, dijo al juez que no sabía manejar armas IDEAL Los hijos del guardia civil José Manuel Arcos, muerto de un tiro en acto de servicio, se personan en la causa como acusación particular YENALIA HUERTAS GRANADA Jueves, 22 noviembre 2018, 00:47

Ayer, 21 de noviembre, se celebró en las instalaciones judiciales de Caleta la comparecencia que la Ley del Jurado contempla para comunicar a Juan Antonio M. G., alias el 'Kiki', los cargos a los que se enfrenta como presunto autor del vil disparo que segó la vida el pasado 15 de octubre del guardia civil José Manuel Arcos. De nuevo tuvo que volver a pisar los juzgados, algo que ya hizo el pasado 18 de octubre para tratar de exculparse alegando que no sabía manejar armas, pese a que, según la Guardia Civil, llevaba aquella noche una mochila con un subfusil y once cartuchos.

En la declaración judicial, tras la que se acordó su ingreso en prisión comunicada y sin fianza, el 'Kiki' se limitó a señalar que recordaba que «en el curso del forcejeo oyó una detonación y salió corriendo». Dijo que no recordaba si el forcejeo había sido «por miedo o por los nervios» y aseguró no recordar tampoco que fuera en un Ford blanco, el coche al que, antes de la persecución, la patrulla de la Guardia Civil vio aquella fatal madrugada realizar una maniobra sospechosa.

Además, el investigado, que es un delincuente común con numerosos antecedentes policiales a sus espaldas, manifestó que no recordaba el motivo de llevarse el arma del agente y afirmó no saber nada de una mochila ni de lo que había dentro. Por último, antes de abandonar el juzgado rumbo al penal, dijo «que no quería matar a nadie y que no es un asesino».

El agente Arcos, querido y respetado fuera y dentro del Cuerpo, era un profesional entregado y un apasionado del deporte. Estaba destinado en el Puesto de La Zubia y siempre desempeñó su labor con orgullo e ilusión. Tenía 47 años y una familia a la que amaba. Dejó viuda y dos hijos.

La mujer de Arcos, Raquel Pérez Palma, ya se había personado como acusación particular en la causa y ahora lo han hecho sus vástagos, según han informado a IDEAL fuentes judiciales. Según estas mismas fuentes, la personación de Lucía y José Antonio, de 23 y 25 años respectivamente, fue formalizada a través de un escrito presentado el pasado 14 de noviembre en el Juzgado de Instrucción 5. Los dos hijos del agente, que estarán representados por el mismo despacho que representa a la viuda, el bufete jurídico HispaColex bajo la dirección del letrado Javier López García de la Serrana, creen no obstante que la muerte de su padre «no es valorable ni cuantificable». En cualquier caso, y aún siendo conscientes de que el investigado no abonará esa indemnización por carecer de bienes, han pedido al juez que eleve a 500.000 euros la fianza impuesta al presunto asesino, al entender que 150.000 euros es una suma «irrisoria», aunque sea provisionalmente, «al no ser congruente con el daño y el inmenso dolor causado».

Hace unos días, el juzgado instructor incoó el procedimiento de la Ley del Jurado, a fin de que sea un tribunal popular el que enjuicie el caso. Hasta ocho delitos se le imputan a el 'Kiki': un homicidio consumado, otro homicidio «voluntario» por haber disparado también supuestamente contra la agente en prácticas que acompañaba a Arcos, dos de robo de vehículo, dos de atentado a agente de la autoridad y dos de tenencia ilícita de armas. Sobre estos dos últimos ilícitos, cabe recordar que el investigado, según recogía el auto judicial que reconstruyó lo ocurrido, llevaba una mochila de color negro que lanzó a una vivienda mientras era perseguido por Arcos, cuya pistola se llevó tras el disparo. En esa mochila, el 'Kiki' portaba el subfusil, que es el arma de la foto.