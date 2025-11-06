KGB, el grupo de Whatsapp de policías en la 'oposición' que investiga la UDEF

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal investiga un grupo de Whatsapp donde participan policías y el exconcejal de Seguridad Ciudadana César Díaz (PP). Su ... nombre , KGB, hace referencia a los espías soviéticos y los investigadores creen que la elección no es casual. Lo creó un subinspector en agosto de 2021, tras la salida del PP del Ayuntamiento en los primeros compases del mandato socialista de Paco Cuenca.

El exconcejal mantenía contacto con distintos oficiales, entre ellos el superintendente José Manuel Jiménez Avilés, que por entonces había sido relevado de sus funciones. También participaban la esposa del político y uno de sus sobrinos, que es agente de policía. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional lo considera relevante como para continuar investigando y solicitar al Ministerio Fiscal autorización para continuar en esta vía al considerar que hay indicios de un delito de revelación de secretos. Fiscalía accedió a la petición el pasado 31 de octubre al ser «imprescindible para la comprobación de los delitos objeto de autos y para poder avanzar en la investigación». La UDEF remarca en las diligencias de investigación, en poder de este periódico, que la elección del nombre «hace sospechar sobre el fin real perseguido por los miembros de este grupo de WhatsApp es el de obtener y compartir información privilegiada, en este caso información policial» con el que fuera portavoz del grupo municipal del PP de Granada.

Tras observar las conversaciones contenidas, se acredita que Díaz «pide este tipo de información al resto de miembros del grupo, la cual le es eficaz y solicitamente entregada por parte de estos de forma indistinta, incluyendo documentos policiales internos». La UDEF señala que el fin era político para así tratar de debilitar al gobierno socialista y usar «información privilegiada» para «someterlo a desgaste» y «obtener beneficio personal en forma de rédito político». Los investigadores sacan esas conclusiones a raíz de algunos mensajes remitidos. «Gracias equipo. Están muy nerviosos, los servicios prometidos no le salen y hemos logrado transmitir desorden, desorganización y desgobierno», reza uno de ellos remitidos por Díaz.

Ampliar

Por su parte, algunos mensajes de los policías hacen referencias despectivas sobre la edil socialista, Raquel Ruz, y José Antonio Moreno, exjefe de la policía durante el mandato de Cuenca. Por último, la UDEF ha encontrado un mensaje fechado el 17 de septiembre de 2021 con peticiones de Avilés a Díaz de futuras convocatorias «cuando gane el PP». «Habrá que sacar tres plazas libres de intendente rápidamente cuando gane el PP las elecciones si se quiere tener control de la policía. Si no es así van a hacer y deshacer a su antojo gobierne quien gobierne». «Hay que impedir a toda costa que eso lo culminen, recursos, alegaciones... Hay que hablar a SIPLG para que no pase ni una», sentencian mensajes de dicho grupo.

Para «tomar el pulso»

Los investigadores de la Policía Nacional se toparon con el grupo tras acceder al contenido del volcado del teléfono de Avilés y de otro subinspector investigado. El grupo dejó de emplearse el pasado mes de febrero, coincidiendo con el estallido del caso.

Este medio se ha puesto en contacto con el exedil César Díaz que mantiene que en el grupo simplemente estaba encaminado a «tomar el pulso» a la Policía Local y al conocimiento de los servicios en su labor de oposición.