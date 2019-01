El kamikaze de Nochevieja iba tan bebido que esperaron 14 horas para interrogarlo El vehículo del conductor kamikaze cuando fue retirado por la grúa la madrugada del 1 de enero. / H. C. El titular del juzgado de Instrucción 3 lo envió a prisión el pasado miércoles por un delito contra la seguridad vial y por los antecedentes que tenía por quebrantar órdenes de alejamiento JOSÉ RAMÓN VILLALBA y CARLOS MORÁN GRANADA Viernes, 4 enero 2019, 00:27

El conductor kamikaze detenido la madrugada del 1 de enero junto a la calle Ganivet ha ingresado en prisión después de que el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Granada, el miércoles pasado en funciones de guardia, lo enviara a la cárcel acusado de un delito contra la seguridad vial con riesgo para la vida de las personas, atentado contra la autoridad tras herir a un policía nacional, lesiones -por el atropello de dos viandantes- y daños materiales al mobiliario urbano, según informaron fuentes judiciales consultadas por este periódico.

Los mismos medios indicaron que el atestado policial sobre la posible declaración de este individuo tiene hora de las siete de la tarde del día 1 de enero, es decir, catorce horas después de su detención a las 5,10 de la madrugada. Y la razón no es otra que el estado de embriaguez que presentaba el sujeto en cuestión. De hecho, el mismo 1 de enero el juzgado de guardia era otro y hay una llamada desde sede judicial a la Jefatura de Policía para preguntar por el detenido y saber si lo iban a poner o no a disposición del juzgado. Y la contestación fue contundente: Los agentes (sobre las 13 horas) no habían podido interrogarlo por la borrachera que tenía.

Finalmente, esperaron hasta las 19 horas, aunque el detenido se negó a hablar ante los investigadores policiales.

El conductor, de 42 años de edad y con domicilio en la capital granadina, tiene antecedentes penales por quebrantar distintas órdenes de alejamiento. Nunca antes había sido sorprendido por un delito de tráfico.

Protección Civil

La noche de la alocada persecución fue identificado por un vehículo de Protección Civil a la altura de la calle Cardenal Parrado. Este se le puso a la altura para indicarle que llevaba las luces apagadas, pero, en lugar de hacer caso, el sospechoso pisó el acelerador y bajó hacia la Gran Vía. Allí, un coche patrulla de la Policía Nacional se lo encontró sin los faros encendidos y comenzó a perseguirlo con la sirena en marcha después de que hiciera caso omiso a los avisos para que parase.

El conductor kamikaze, finalmente arrestado, sembró durante varios minutos el pánico en la ciudad sobre las cinco de la mañana. Al parecer, el hombre intentó esquivar a la Policía Local que mantenía cerrada la calle Reyes Católicos por la celebración de la Nochevieja, tras lo que huyó a toda velocidad hacia el Realejo bajando en dirección contraria por San Matías, provocando un caos en plena ebullición de la fiesta de Año Nuevo. La vertiginosa carrera terminó entre Ganivet y la calle Moras, dos de las más frecuentadas de la noche granadina.

Allí, el vehículo, que estaba siendo perseguido por coches patrulla de la Policía Nacional desde Gran Vía y de la Policía Local que se desplazó desde Reyes Católicos, se estrelló y fue en ese momento cuando la gente que celebraba la Nochevieja intentó agredir al conductor, que, para entonces había causado heridas leves a tres personas, entre ellas, un agente de Policía Nacional. Cerca de medio centenar de personas se encontraban en esa céntrica zona cuando el coche, un todoterreno ahora inmovilizado en el depósito municipal, atropelló a dos personas y finalmente se detuvo. Fue entonces cuando la multitud enfurecida trató de sacar del turismo a la fuerza al conductor. Solo los cuatro disparos de los agentes hicieron que la gente se alejara del vehículo.