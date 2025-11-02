Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Imagen de archivo de la intervención de la Guardia Civil durante el crimen Alba Feixas

Juzgan en noviembre con jurado popular a los cuatro acusados del crimen de Los Yesos

En 2022 perdieron la vida degollados el dueño de un cortijo tras ser torturado junto con su compañera sentimental, que también fue agredida sexualmente

E. P.

Domingo, 2 de noviembre 2025, 11:49

Comenta

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada tiene previsto enjuiciar en noviembre con la fórmula del jurado popular el crimen de Los Yesos, ... una localidad de Sorvilán, en la comarca de la Costa Tropical, en la que en 2022 perdieron la vida degollados el dueño de un cortijo tras ser torturado junto con su compañera sentimental, que también fue agredida sexualmente, unos hechos por los que hay cuatro jóvenes acusados, que se enfrentan a una petición del fiscal que incluye la prisión permanente revisable para dos de ellos.

