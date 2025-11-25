La justicia granadina insiste en que los fallos de las pulseras continúan y pide su corrección

Una nueva acta de la Comisión de Violencia de Género de la Audiencia Provincial de Granada vuelve a exponer los fallos en las pulseras antimaltrato. ... La comisión, celebrada el pasado 29 de octubre y cuya acta se ha hecho pública esta semana, cuenta con la participación de las administraciones, operadores judiciales, autoridades y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

De acuerdo con el acta, adelantada por Europa Press, las magistradas de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer señalaron que el sistema de control de las pulseras telemáticas «sigue sin funcionar correctamente» y llaman a corregir estas disfunciones, «más allá de cuestiones mediáticas y políticas, para que el sistema siga teniendo la calidad que tenía». Las juezas insisten que las disfunciones se producen sobre todo desde que el año pasado se cambiara la empresa adjudicataria. «Por el motivo que sea, los dispositivos funcionan peor, y los informes de geolocalización no concuerdan en ocasiones con la localización del obligado, seguramente porque los dispositivos son más fáciles de manipular. Se concluye indicando que ello, como ya se puso de manifiesto en la reunión anterior, genera archivos y sentencias absolutorias, porque los informes de Centro Cometa tienen un valor probatorio fuerte», comentan.

En el transcurso de esta reunión, el representante del Centro Municipal de Información a la Mujer del Ayuntamiento de Granada solicitó que se valorara la revisión de los componentes del equipo Cometa para determinar los medios que se emplean para manipular las pulseras y averiguar las causas que influyen en los fallos de funcionamiento de estos equipos. El asesor jurídico del centro de la mujer aludió a un caso concreto en el que el agresor tenía impuestos dos dispositivos y no se correspondían los datos del que tenía instalado en la muñeca con los del colocado en el tobillo, teniendo que intervenir la Policía Local para dar protección a la mujer. Algunos testigos declararon que le habían visto sin el dispositivo en la muñeca.

En este caso concreto la Guardia Civil informó de que se habían tomado las medidas necesarias, llegando incluso a ponerle escolta a la víctima.

La magistrada de Violencia sobre la Mujer 1 de Granada precisó que, «el sistema es bueno en general y protege a las mujeres, y de hecho en Granada se recurre mucho a él. La provincia cuenta con 471 mujeres cuyos agresores están geolocalizados. Sin embargo la jueza pidió que se corregirán los fallos «tan pronto como se advierten».

Agregó la magistrada que estas disfunciones se han puesto de relieve en toda España y «cuando esto ocurre significa que hay un problema que es necesario corregir, más allá de cuestiones mediáticas y políticas, para que el sistema siga teniendo la calidad que tenía». En el mismo sentido se pronunció la fiscal coordinadora de Violencia sobre la Mujer al señalar que se ha comprobado que desde el 2004 el «sistema funciona peor y genera muchos fallos».

El presidente de la Audiencia de Granada, José Luis López Fuentes, concluyó que se volverá a dar traslado de esta problemática, como ya se hizo hace un año, al Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ, al Ministerio de Justicia y a la Subdelegación del Gobierno en Granada.

Antecedentes

El pasado mes de septiembre, la memoria de la Fiscalía General del Estado hacía público los errores en las pulseras. Justificaba los fallos a raíz de la migración de datos entre distintos servidores después de un cambio en la adjudicataria del servicio. Sin embargo, la Audiencia Provincial y la fiscalía granadina habían advertido de los problemas en el funcionamiento en varias ocasiones. En actas de seguimiento de la comisión de violencia de género o en su memoria provincial, los órganos dejaron de manifiesto entre julio de 2024 y febrero de 2025 que los errores técnicos eran recurrentes. Incidencias de cobertura, ubicaciones incorrectas y dilaciones en la instalación de las pulseras que han provocado «muchas sentencias absolutorias apoyadas en la falta de pruebas» o sobreseimientos, lo que dificulta el seguimiento de las penas y medidas cautelares de alejamiento. Todo esto producía ansiedad en las víctimas, que querían dejar de usar estos medios.

En mitad de la polémica, la ministra de Igualdad declaró que los fallos fueron puntuales, aseguró que «las mujeres siempre han estado protegidas» y lamentó que se difundieran «bulos para generar dudas y miedo».