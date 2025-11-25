Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Situación actual de los juzgados de violencia sobre la mujer. Pepe Marín

La justicia granadina insiste en que los fallos de las pulseras continúan y pide su corrección

Los expertos lamentan que los dispositivos son más fáciles de manipular y a los agresores se les llega a instalar dos dispositivos

Pilar García-Trevijano

Pilar García-Trevijano

Granada

Martes, 25 de noviembre 2025, 12:06

Una nueva acta de la Comisión de Violencia de Género de la Audiencia Provincial de Granada vuelve a exponer los fallos en las pulseras antimaltrato. ... La comisión, celebrada el pasado 29 de octubre y cuya acta se ha hecho pública esta semana, cuenta con la participación de las administraciones, operadores judiciales, autoridades y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

