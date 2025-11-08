Otro juzgado de Granada investiga presuntos amaños en las oposiciones de la Policía
El juzgado de Intruccion número 3 abre diligencias previas y cita a declarar por un posible fraude en las pruebas de Pulianas
Granada
Sábado, 8 de noviembre 2025, 00:35
El Juzgado de Instrucción Número 4 de Granada no es el único tribunal que investiga los presuntos amaños en las oposiciones. Según ha podido confirmar ... este medio por fuentes judiciales, el Juzgado de Instrucción Número 3 ha abierto diligencias previas para aclarar si existió fraude en la convocatoria y en las pruebas para la cobertura de plazas del Ayuntamiento de Pulianas celebradas en 2022.
La jueza instructora del caso ha comenzado a citar a testigos para esclarecer lo sucedido en una causa que arrancó por una denuncia ante la Guardia Civil.
Archivo de fiscalía
Cabe recordar que el pasado 31 de marzo, la Fiscalía Provincial de Granada informó del archivo de una denuncia procesos de oposiciones de Policía Local en Pulianas «por falta de indicios suficientes» que justifiquen una investigación penal, el mismo destino que corrieron las quejas en relación a las pruebas de los municipios de Las Gabias, Órgiva, y Villamena.
Recientemente, el jefe de la Policía Local de Pulianas, y un agente del cuerpo han emprendido acciones legales contra un concejal del PP al que acusan de someterles a una presunta persecución que busca, según ellos, difamarlos con «bulos y falsedades».
Las presuntas ofensas que han animado al funcionario a acudir a los tribunales tendrían su raíz en la polémica desatada este mismo año por la existencia de supuestos amaños en las oposiciones para acceder a la Policía Local.
