Otro juzgado de Granada investiga presuntos amaños en las oposiciones de la Policía

El juzgado de Intruccion número 3 abre diligencias previas y cita a declarar por un posible fraude en las pruebas de Pulianas

Pilar García-Trevijano

Pilar García-Trevijano

Granada

Sábado, 8 de noviembre 2025, 00:35

El Juzgado de Instrucción Número 4 de Granada no es el único tribunal que investiga los presuntos amaños en las oposiciones. Según ha podido confirmar ... este medio por fuentes judiciales, el Juzgado de Instrucción Número 3 ha abierto diligencias previas para aclarar si existió fraude en la convocatoria y en las pruebas para la cobertura de plazas del Ayuntamiento de Pulianas celebradas en 2022.

