La Junta reta a más de un centenar de estudiantes granadinos a mejorar los diagnósticos médicos con un proyecto emprendedor

Un total de 101 estudiantes de ciclos formativos de grado superior de Formación Profesional y Universidad, procedentes de 23 centros educativos de Granada, se ha ... dado cita hoy en el 'Hackathon' que Andalucía Emprende, fundación dependiente de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, ha celebrado en esta ciudad con el objetivo de favorecer el desarrollo de sus habilidades emprendedoras.

La Fundación Parque Tecnológico de la Salud ha acogido la celebración de esta competición de emprendimiento, en la que los participantes han trabajado durante toda la mañana en el desarrollo de una idea de negocio basada en inteligencia artificial con la que dar respuesta al reto de mejorar algún aspecto del diagnóstico médico, como la detección temprana, la precisión, la rapidez o la personalización.

La búsqueda de soluciones a este desafío ha favorecido la creación de 20 proyectos emprendedores, que los participantes han presentado ante un jurado de expertos, cuyos integrantes han seleccionado al mejor valorando criterios como la creatividad, la capacidad para trabajar en equipo y para tomar decisiones. Asimismo, han tenido en cuenta la destreza para resolver conflictos, la planificación estratégica y el uso eficaz de competencias transversales.

El director general de Andalucía Emprende, Daniel Escacena, ha entregado sus reconocimientos al equipo ganador y ha clausurado el encuentro poniendo de relieve el valor de los hackathons como espacios idóneos para «vincular el talento joven con los retos reales de sectores estratégicos, impulsar el pensamiento creativo y fomentar el emprendimiento innovador y con impacto».

El encuentro también ha contado con la participación de la delegada territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y Universidad, Investigación e Innovación en Granada, María José Martín, que ha considerado que este tipo de actuaciones son fundamentales para «acercar la innovación y el emprendimiento al entorno educativo, despertar vocaciones y preparar a los jóvenes para su acceso al mercado laboral».

Esta iniciativa forma parte del itinerario de emprendimiento que Andalucía Emprende comenzó el 21 de octubre en Mijas y que ha pasado por Albox, Baeza (Jaén), Huelva, Sevilla y Granada. Mañana estará en Córdoba y pondrá su punto final en Jerez (Cádiz), el 7 de noviembre. Su objetivo de despertar el interés por emprender en, al menos, 800 jóvenes.

Metodología y estrategia

La finalidad de los 'Hackathon de Andalucía Emprende' es que los estudiantes desarrollen las destrezas y la mentalidad necesaria para transformar ideas creativas en acciones emprendedoras. Para ello, se aplica una metodología de trabajo innovadora, colaborativa e interdisciplinar que favorece el desarrollo de habilidades transversales y útiles para todo tipo de situaciones vitales y profesionales. Entre ellas se encuentran la comunicación, la capacidad de adaptación, la organización, la planificación, la toma de decisiones, la creatividad, el liderazgo, el trabajo en equipo y la resolución de conflictos.

Esta iniciativa forma parte de la Estrategia Integral de Emprendimiento Educativo, diseñada por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, a través de Andalucía Emprende, en colaboración con la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, para promover el desarrollo de la capacidad emprendedora e innovadora en estudiantes y docentes de todos los niveles académicos, a través de metodologías de trabajo innovadoras y eminentemente prácticas.

A través de esta estrategia. el pasado curso escolar 2024-2025 la Junta promovió el emprendimiento en 34.182 estudiantes de primaria, secundaria, bachillerato y formación profesional, mediante la realización de 1.490 actuaciones, que se llevaron a cabo en 544 centros educativos andaluces.