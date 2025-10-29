Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

La Junta reta a más de un centenar de estudiantes granadinos a mejorar los diagnósticos médicos con un proyecto emprendedor

El director general de Andalucía Emprende clausura el Hackathon de Granada subrayando el valor de esta actividad para impulsar el emprendimiento innovador en sectores estratégicos

Ideal

Miércoles, 29 de octubre 2025, 12:44

Comenta

Un total de 101 estudiantes de ciclos formativos de grado superior de Formación Profesional y Universidad, procedentes de 23 centros educativos de Granada, se ha ... dado cita hoy en el 'Hackathon' que Andalucía Emprende, fundación dependiente de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, ha celebrado en esta ciudad con el objetivo de favorecer el desarrollo de sus habilidades emprendedoras.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La autopsia de la joven muerta en un piso de estudiantes de Granada no es concluyente
  2. 2 La UGR traslada el pésame a la familia de la estudiante fallecida este lunes en un piso: «Deja una huella imborrable»
  3. 3 La fecha en la que subirá el diésel y la gasolina hasta 45 céntimos
  4. 4 Última hora de Aemet: avisos por tormentas en Granada este miércoles y tornados y trombas marinas en la Costa
  5. 5 Detenido el dueño de un bar de Granada por cobrar hasta 22.000 euros en consumiciones a un anciano
  6. 6 Oliver, el negocio más histórico y «auténtico de Granada» desde 1850, ahora también online
  7. 7 Cortes en la A-7 en Granada hasta Navidad por la mejora de cuatro túneles en la Costa
  8. 8 La majestuosa casa granadina de hace 183 años que poca gente conoce
  9. 9 Roban joyas a la Virgen del Rosario que fueron entregadas temporalmente por devotos
  10. 10

    El Parque Tecnológico de la Salud cambiará de nombre para ser Granada Tech Park

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Junta reta a más de un centenar de estudiantes granadinos a mejorar los diagnósticos médicos con un proyecto emprendedor

La Junta reta a más de un centenar de estudiantes granadinos a mejorar los diagnósticos médicos con un proyecto emprendedor