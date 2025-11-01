La Junta recibe nueve ofertas para la vía ciclopeatonal entre Alhendín y Armilla

La Junta de Andalucía ha recibido nueve ofertas de empresas interesadas en ejecutar las obras de la vía ciclopeatonal entre Alhendín y Armilla. La Consejería ... de Fomento, Articulación del Territorio invertirá cerca de 1,3 millones (1.278.762 euros) en este carril de 1,5 kilómetros que facilitará los desplazamientos a pie o en bicicleta de los vecinos de Alhendín hasta Armilla y los conectará al Metro de Granada.

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta, Rocío Díaz, se ha mostrado satisfecha por los pasos dados hasta ahora que «nos permitirán poder iniciar las obras en los primeros meses de 2026, como nos habíamos comprometido con los vecinos y con el alcalde de Alhendín durante la firma del convenio el pasado junio». «Desde el Gobierno andaluz tenemos claro que hay que impulsar la intermodalidad y ofrecer a los ciudadanos la posibilidad de desplazarse hacia un transporte público sostenible y eficiente como es el Metro».

La nueva vía ciclista transcurrirá a lo largo de un tramo de 1.415 metros, que discurre en paralelo a la carretera N-323 y atraviesa distintos tipos de pavimento, desde acerados con baldosas hasta terreno natural. Este recorrido parte de la vía mixta peatonal-ciclista proveniente de Armilla, y situada en el entorno del río Dílar, en la citada N-323a (en término de Alhendín). A continuación, el ámbito de actuación continua a través de esta avenida (carretera de Motril-Bailén) hasta conectar con la zona urbana de Alhendín.

La superficie engloba terrenos sin urbanizar y en algunos sectores sin infraestructura de instalaciones ni iluminación, sin un itinerario peatonal/ciclista definido, y por tanto, con mucha oportunidad de mejora importante en lo relativo a movilidad sostenible.

La vía ciclopeatonal conectará zonas residenciales de Alhendín hasta Armilla. Este carril se ha concebido para fomentar la intermodalidad con el uso combinado de la bicicleta con el transporte público, sobre todo con el Metro de Granada, con el que conecta directamente, y con las líneas de autobuses urbanas y periurbanas.

En el diseño de las actuaciones proyectadas, se han seguido las Recomendaciones de Diseño de Vías Ciclistas en Andalucía (Junta de Andalucía) y en la Red de Rutas Ciclistas Europeas Eurovelo. Todo ello en coordinación con el Área de Urbanismo de cada municipio, para realizar actuaciones de características similares (acerados y carriles bici de reciente ejecución en reurbanizaciones).