La Junta reasfalta la carretera que conecta con el Hotel del Duque

El delegado territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Antonio Ayllón, el jefe del Servicio de Carreteras, Alfonso Sánchez y el alcalde de Güéjar ... Sierra, Jose Robles, han visitado las obras de pavimentación que la Junta de Andalucía está llevando a cabo en la A-4030, conocida como la Carretera del Hotel del Duque.

En esta primera fase, se está actuando en el tramo que va desde el cruce de Hazallanas y hasta el seminario del Hotel del Duque y, según fuentes de la Junta, los tres kilómetros restantes se acometerán en la primavera de 2026. Se trata de trabajos de conservación y mejora en la A-4030, la carretera que va del Dornajo a Güéjar Sierra.

Estado deficiente

Hace unas semanas, el alcalde de Güéjar Sierra, Jose Robles, explicó en una carta al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, el estado deficiente en que se encontraba la carretera autonómica y le remitió un informe de la Policía Local que alertaba de su peligrosidad.

«Quiero agradecer al presidente que haya vuelto a hacer gala de su sensibilidad y cercanía con los pueblos pequeños», ha apuntado el alcalde de Güéjar Sierra, al tiempo que ha recordado lo que a su juicio es «un hito histórico», ya que se trata de la tercera actuación en la A-4030 desde que el PP llegó a la Junta en el año 2019.