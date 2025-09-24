Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Simulacro en 'La Normal'. Ideal

La Junta organiza un simulacro de incendio en 'La Normal' para responder ante una emergencia real

El delegado del Gobierno resalta la importancia de llevar a cabo estos ejercicios para la seguridad de las personas

Ideal

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 11:02

La Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada ha organizado un simulacro de incendio en el edificio 'La Normal', sede de las delegaciones de Gobierno y Educación, en la Gran Vía, 56, para mejorar la capacidad de respuesta ante una situación hipotética de emergencia, detectar los posibles fallos en la evacuación y que los equipos y el personal se sensibilice con la localización de los recorridos de evacuación, salidas y sonido de alarma.

El simulacro consistió en un ejercicio de evacuación del personal tras la simulación de un incendio en uno de los torreones del edificio, lo que activó el Plan de Emergencia recientemente aprobado tras la actualización con el Real Decreto 524/2023, de 20 de junio, por el que se aprueba la Norma Básica de Protección Civil.

El delegado del Gobierno, Antonio Granados, ha agradecido el trabajo de los responsables de emergencias y la colaboración del personal y del público que en estos momentos estaba dentro del edificio y ha resaltado la importancia de llevar a cabo estos ejercicio porque «el control de una situación de emergencia y la situación de seguridad de las personas frente a ella, depende de la inmediatez con que se activa el Plan de Autoprotección, movilizando los recursos previstos».

El simulacro se ha realizado sin ningún tipo de incidente a primera hora de la mañana, y ha durado unos minutos. La simulación se ha llevado a cabo en coordinación con el Centro de Coordinación de Emergencias 112 y con la colaboración de todos los trabajadores de la sede administrativa, previamente formados para posibilitar una rápida respuesta ante una emergencia y para que se familiarizaran con los medios de evacuación, tanto materiales como humanos del edificio.

