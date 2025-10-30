Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Granados, acompañado del delegado territorial de Empleo, Javier Martín Cañizares, ha mantenido un encuentro con algunos de los jóvenes contratados a través del Programa Investigo.

La Junta invierte más de 10 millones de euros en la contratación de 150 jóvenes investigadores en Granada

El delegado del Gobierno destaca en su visita a GENyO el éxito del Programa Investigo que impulsa el talento joven y la investigación en la provincia

Jueves, 30 de octubre 2025, 13:03

El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía de Granada, Antonio Granados, ha realizado hoy un balance «muy positivo» del Programa Investigo, iniciativa de ... la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo (CEETA) que ha permitido la contratación de casi 150 jóvenes investigadores en la provincia con una inversión superior a los 10 millones de euros.

