La Junta invierte 8,2 millones en dos obras para garantizar el agua a regantes de Almuñécar y Jete

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha invertido 8,2 millones de euros en garantizar el agua a más de 4.500 ... agricultores de los municipios de Almuñécar y Jete, en la Costa Tropical de Granada, a través dos obras que se están llevando a cabo en estos momentos y que van a ampliar las posibilidades de esta zona gracias a las aguas regeneradas.

Así lo ha indicado a los medios el consejero Ramón Fernández-Pacheco, quien ha visitado este martes ambas actuaciones, enmarcadas en el cuarto decreto de sequía aprobado por la Junta, y que se desarrollan en una comarca que supone «un importante motor económico» de la provincia de Granada y de la comunidad autónoma.

Según ha explicado, la primera de las obras tiene como objetivo la optimización del uso de las aguas regeneradas procedentes de los terciarios de Almuñécar y La Herradura y se encuentra en estos momentos al 20 por ciento de ejecución.

Incluye un conjunto de actuaciones necesarias para la conducción de las aguas regeneradas procedentes del terciario de la EDAR de Almuñécar y su traslado hasta una balsa de nueva ejecución en el municipio de Jete, así como la construcción de una balsa en la zona de Cotobro y un depósito en la zona de Marchante, ambos dentro de los límites municipales de Almuñécar y que se conectarán con las aguas regeneradas procedentes del terciario de la EDAR de La Herradura.

Dos nuevas balsas

La conducción de impulsión procedente del terciario de la EDAR de Almuñécar cuenta con una longitud superior a los dos kilómetros. También se va a ejecutar, entre otras infraestructuras, una estación de bombeo con un caudal de 100 litros por segundo. La capacidad de agua de las dos balsas y el depósito que se van a construir supera los 50.000m3.

La segunda de las obras que ha visitado el consejero se ha desarrollado desde la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de La Herradura hasta los cultivos de la zona. Una obra de conexión que implica la ejecución de 7 kilómetros de tuberías y que, con un presupuesto de 3,2 millones de euros, está «prácticamente finalizada».

El consejero ha estado acompañado durante la visita por el alcalde de Almuñécar, Juan José Ruiz Joya, la delegada territorial de la Consejería, Carmen Lidia Reyes, y el presidente de la Junta Central de Usuarios de los Ríos Verde, Seco y Jate, Joaquín Montes Peralta.

Más de 10M€ de inversión

El alcalde de Almuñécar ha agradecido el trabajo de la Consejería y su «compromiso» con el municipio y la comarca, «superando en dos años la inversión en aguas regeneradas los 10 millones de euros, una inversión histórica que viene a solventar la problemática que ha habido durante décadas para regar los cultivos subtropicales».

Según ha apuntado, miles de familias viven en esta zona de la agricultura, siendo Almuñécar «el epicentro de la producción subtropical, los primeros exportadores mundiales de chirimoya». Por ello, ha considerado fundamental la «respuesta» que ha ofrecido el Gobierno andaluz a los problemas de este sector.

Por su parte, el presidente de la Junta Central de Usuarios de los ríos Verde, Seco y Jate ha destacado que estas obras que hoy visita el consejero suponen «una mejora muy importante» para los regantes de la zona tras «más de una década sufriendo la sequía». «Vamos viendo como paso a paso se van haciendo infraestructuras que nos van a ayudar ante la escasez de agua», ha señalado.