La Junta incide en mejorar la coordinación para tratar de mejorar la detección de la violencia de género ALFREDO AGUILAR La consejera de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, María José Sánchez Rubio ha asistido a la conmemoración del 25º aniversario del Consejo Municipal de la Mujer de Granada EUROPA PRESS GRANADA Lunes, 1 octubre 2018, 12:44

La consejera de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, María José Sánchez Rubio, ha incidido en la coordinación y la profundización en los fallos que se cometen en todo el proceso desde que se detectan casos de violencia de género como la mejor forma de mejorar el sistema y paliar así el número de víctimas.

En declaraciones a los periodistas en Granada con motivo de la conmemoración del 25º aniversario del Consejo Municipal de la Mujer de Granada, Sánchez Rubio ha expuesto la creencia de que la violencia que se ejerce hacia la mujer tiene «mucho que ver» con una desigualdad contra la que hay que luchar con políticas de apoyo a través de la educación.

A este respecto, ha recordado, la nueva Ley de Igualdad «contempla la coeducación en la vida personal» al tiempo que, recalca, «fundamentalmente lo que hay es que coordinar todas las acciones de las distintas instituciones», poniendo como ejemplo que desde el Ministerio de Interior se haya ya planteado el evaluar de manera adecuada la existencia o no de situaciones de riesgo para las mujeres ante determinadas circunstancias.

Asimismo, la consejera se muestra partidaria de volver al concepto de «peligro real». «Si hay una orden de alejamiento no hay que ceder ante las presiones del maltratador: respecto a los niños, desde luego, hay que aplicar el Pacto de Estado, según el cual el régimen de visitas no se le puede conceder a un maltratador, que no puede ser un buen padre y lo estamos viendo», ha dicho, manifestando que en este caso «va a usar a los hijos para ir contra las mujeres, que son el objetivo».

También ha hablado sobre los casos de eventos musicales en los que participan grupos que poseen en su repertorio temas con letras o contenidos de carácter machista. «Hay un elemento fundamental que tiene que ver con la parte previa a que esos hechos se produzcan: tú no puedes saber con seguridad qué va a pasar en un concierto cuando no ha ocurrido, pero la ley tiene un paquete importante de medidas que detecta infracciones y sanciona determinados comportamientos. Es importante que se analicen este tipo de letras que vulneran los derechos de las mujeres», ha concluido.